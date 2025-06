ETV Bharat / state

बम विस्फोट का आरोपी नक्सली गिरफ्तार, कोहकामेटा पुलिस ने मीलिशिया सदस्य को किया अरेस्ट - BOMB BLAST ACCUSED ARRESTED

बम विस्फोट का आरोपी नक्सली गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नारायणपुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोहकामेटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी. नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जवानों ने एक हार्डकोर माओवादी को गिरफ्तार किया. पकड़े गए माओवादी पर बम धमाका करने का गंभीर आरोप है. पकड़े गए नक्सली के लगाए बम की चपेट में आने से ग्रामीण की जान चली गई थी. नारायणपुर पुलिस ने बताया कि पकड़े गए 32 साल के नक्सली का नाम रैनू राम पावे है और नक्सल सहयोगी के रुप में काम कर रहा था. आरोपी रैन राम पावे तीन सालों से कुतल एरिया कमेटी के कारकाबेड़ा मिलिशिया सदस्य के रुप में सक्रिय था. बम धमाका करने वाला नक्सली गिरफ्तार: आरोप है कि पकड़े गए नक्सली रैनू नाम पावे ने 5 अप्रैल 2025 को कोहकामेटा थाना इलाके के ग्राम जड्डा मरकुड पहाड़ी रास्ते पर बम ब्लांट किया था. नक्सली के लगाए आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई थी. हादसे में एक ग्रामीण गंभीर रुप से जख्मी हुआ था. नारायणपुर पुलिस को लंबे वक्त से फरार नक्सली की तलाश थी. मीलिशिया सदस्य को किया अरेस्ट (ETV Bharat) कोहकामेटा से पकड़ा गया: कोहकामेटा पुलिस नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चला रहा थी. इसी बीच संदिग्ध आरोपी वहां से गुजरा. पुलिस ने शक के आधार पर युवक को रोका और उससे पूछताछ की. पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो आरोपी ने बताया कि उसका नाम रैनू राम पावे है और वो मिलिशिया सदस्य है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नक्सल गतिविधियों में शामिल रहा है. पुलिस की मूवमेंट की रेकी कर इसकी खबर संगठन को देता था. बम को प्लांट करने भी उसकी अहम भूमिका रहती थी. तीन सालों से संगठन के लिए कर रहा काम: कोहकामेटा पुलिस को आरोपी ने बताया कि वो पिछले तीन सालों से नक्सल संगठन से जुड़ा रहा है. गांव के लोगों के बीच संगठन का प्रचार प्रसार भी करता है. आरोपी ने बताया कि 5 अप्रैल 2025 को कोहकामेटा में जो बम धमाका हुआ था उसमें वो शामिल रहा. उसके साथ इस धमाके में अरुण, रतन, वेशु, विजय सहित कई नक्सली शामिल रहे. पकड़े गए नक्सली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. माओवादियों के लिए बड़ा झटका: रैनू राम पावे की गिरफ्तारी नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही. पकड़ा गया आरोपी पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे भी कर सकता है. बस्तर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं.

