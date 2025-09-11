अपराधियों का दुस्साहस! जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के मकान पर फेंका बम
अपराधियों का बढ़ता दुस्साहस ऐसा कि वो पुलिस से जुड़े लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है गढ़वा में.
Published : September 11, 2025 at 5:55 PM IST
गढ़वाः जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा के घर पर अज्ञात अपराधियों ने बम से हमला किया. इस हमले में अध्यक्ष बाल-बाल बचे हैं. शहर के नहर चौक स्थित बन रहे नए घर पर अपराधियों ने देसी बम से हमला कर फरार हो गये. जिसमें दो बम फटा जबकि दो बम को पुलिस ने बरामद किया है.
बता दें कि जमीन विवाद को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष का दूसरे पाटीदार से विवाद रहा है. जिसे लेकर अध्यक्ष ने थाना में शिकायत की थी. इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन मे जुट गई है. रवि कुशवाहा ने गढ़वा थाना में बम से हुए हमले का लिखित आवेदन दिया है.
गढ़वा पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा ने कहा कि वह किसी रिश्तेदार के यहां परिवार के साथ गए हुए थे. वापसी के दौरान घर का निर्माण देखने चला गया इसी दौरान हमला हुआ है. इस घटना से हम काफी डरे और सहमे हुए हैं. इसकी जानकारी अपने एसोसिएशन सहित पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी गयी है. उन्होंने कहा कि घटना को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है. इस मामले पर फिलहाल पुलिस प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रही है.
