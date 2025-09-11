ETV Bharat / state

अपराधियों का दुस्साहस! जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के मकान पर फेंका बम

अपराधियों का बढ़ता दुस्साहस ऐसा कि वो पुलिस से जुड़े लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है गढ़वा में.

Bomb attack on under construction house of President of Police Mens Association in Garhwa
गढ़वा पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष का निर्माणाधीन मकान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वाः जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा के घर पर अज्ञात अपराधियों ने बम से हमला किया. इस हमले में अध्यक्ष बाल-बाल बचे हैं. शहर के नहर चौक स्थित बन रहे नए घर पर अपराधियों ने देसी बम से हमला कर फरार हो गये. जिसमें दो बम फटा जबकि दो बम को पुलिस ने बरामद किया है.

बता दें कि जमीन विवाद को लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष का दूसरे पाटीदार से विवाद रहा है. जिसे लेकर अध्यक्ष ने थाना में शिकायत की थी. इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन मे जुट गई है. रवि कुशवाहा ने गढ़वा थाना में बम से हुए हमले का लिखित आवेदन दिया है.

जानकारी देते पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष (ETV Bharat)

गढ़वा पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा ने कहा कि वह किसी रिश्तेदार के यहां परिवार के साथ गए हुए थे. वापसी के दौरान घर का निर्माण देखने चला गया इसी दौरान हमला हुआ है. इस घटना से हम काफी डरे और सहमे हुए हैं. इसकी जानकारी अपने एसोसिएशन सहित पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी गयी है. उन्होंने कहा कि घटना को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है. इस मामले पर फिलहाल पुलिस प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रही है.

इसे भी पढे़ं- संपत्ति विवाद में भतीजे ने चाचा के घर पर की बमबाजी, युवती जख्मी, घर में लगी आग

इसे भी पढ़ें- गिरिडीह में कांग्रेस नेता के घर बम से हमला! धनंजय सिंह ने कहा- साजिश के तहत वारदात को दिया गया अंजाम

इसे भी पढ़ें- रांची में जमीन कारोबारियों से रंगदारी की डिमांड, घर पर बम से हमला

For All Latest Updates

TAGGED:

GARHWABOMB ATTACK ON HOUSEPRESIDENT OF POLICE MENS ASSOअज्ञात अपराधियों द्वारा बम से हमलाBOMB ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.