दिल्ली की लव कुश रामलीला के मंच पर दिखेंगे बॉबी देओल, दशहरे पर करेंगे रावण दहन

दिल्ली में लव कुश रामलीला में रावण दहन के लिए मशहूर हस्तियां आती रही हैं. इस बार बॉबी देओल को बुलाया गया है.

लव कुश रामलीला में रावण दहन करेंगे बॉबी देओल
लव कुश रामलीला में रावण दहन करेंगे बॉबी देओल (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2025 at 3:47 PM IST

नई दिल्ली: लालकिले पर आयोजित हो रही लव कुश रामलीला कमेटी में हर वर्ष बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां रावण दहन करने आती हैं. इस वर्ष असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक रावण वध का मंचन बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता बॉबी देओल द्वारा किया जाएगा.

बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने करियर के तीन दशक पूरे कर लिए हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी अदाकारी और अनोखे स्टाइल से दर्शकों का दिल जीता है और वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं.

बॉबी देओल करेंगे लाल किले पर रावण वध: लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि जब बॉबी देओल को दशहरे पर रावण वध करने का आमंत्रण दिया गया तो उन्होंने इसे पूरे उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया. समिति का मानना है कि बॉबी देओल का इस ऐतिहासिक मंच पर आना रामलीला को और भी भव्य और यादगार बना देगा. दशहरे की इस संध्या को देखने के लिए राजधानी समेत देशभर से लाखों दर्शक लाल किले पर जुटते हैं. इस बार बॉबी देओल की मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा और बढ़ने वाली है.

लाल किला ग्राउंड पर तीन मुख्य रामलीलाओं का आयोजन: बता दें कि लाल किला ग्राउंड पर तीन मुख्य रामलीलाओं का आयोजन होता है. लवकुश रामलीला के तीसरे दिन दर्शकों में युवा पीढ़ी ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई. लीला ग्राउंड में मौजूद हजारों दर्शको की तालियों से ग्राउंड गूंज उठा, एलईडी लाइटों से चमकते आलीशान राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के दृश्य में अनेक राजाओं की मौजूदगी और हाथ में वरमाला लिए सीता जी की एंट्री के दृश्य ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया.

दिल्ली में पिंक रामलीला की काफी चर्चा: राजधानी दिल्ली में रामलीला के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं. इसमें पिंक रामलीला की काफी चर्चा है. दरअसल, इस रामलीला में हर किरदार महिलाएं ही निभा रही हैं. दिल्ली में इस तरह की यह रामलीला पहली बार हो रही है. आईपी एक्सटेंशन में श्रीजी पिंक रामलीला महोत्सव का आयोजन हो रहा है.

