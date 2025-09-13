ETV Bharat / state

गृह जिले अंबाला पहुंची 'हीर एक्सप्रेस' फिल्म की अभिनेत्री दिविता जुनेजा, शेयर किया अपना अनुभव

हरियाणवी छोरी दिविता जुनेजा ने हिंदी फिल्म "हीर एक्सप्रेस" से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया है. एक्ट्रेस परिवार संग फिल्म देखने अंबाला पहुंचीं.

हरियाणवी छोरी की बॉलीवुड में एंट्री
अंबाला में दिविता जुनेजा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2025 at 12:14 PM IST

अंबाला: हरियाणा की छोरियां हो या छोरे किसी भी क्षेत्र में अपनी धाक जमा देते हैं. खेल, शिक्षा, मनोरंजन से लेकर तमाम क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा जमाने में हरियाणवी युवा माहिर हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक अदाकारा से रूबरू कराते हैं, जिन्होंने एक शानदार अभिनय से अपने करियर की शुरुआत की है. दरअसल, हिंदी सिनेमाघरों में एक नई मजेदार फिल्म दस्तक दे चुकी है. फिल्म का नाम है "हीर एक्सप्रेस" और फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, दिविता जुनेजा. दिविता अंबाला की रहने वाली हैं. फिल्म की रिलीजिंग के मौके पर दिविता अंबाला पहुंचीं और दर्शकों के साथ पर्दे पर फिल्म को एक्सपीरियंस किया.

हीर एक्सप्रेस की स्टार कास्ट: इस दौरान अंबाला के लोगों ने भी अपनी बेटी को खूब प्यार दिया. दिविता जुनेजा की फिल्म "हीर एक्सप्रेस" रिलीज हो चुकी है. काफी संख्या में लोग दिविता की फिल्म देखने के लिए पहुंचे. इसके लिए दिविता ने सभी लोगों का धन्यवाद किया. दिविता फिल्म में लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही हैं. इसके अलावा, फिल्म में आशुतोष राणा, संजय मिश्रा, प्रीत कमानी फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं.

हीर एक्सप्रेस स्टार कास्ट दिविता जुनेजा (Etv Bharat)

एक्ट्रेस ने लोगों का जताया आभार: दिविता ने कहा कि "अंबाला में फिल्म लगने के बाद जब मैं यहां पहुंची तो लोगों ने खूब प्यार दिया. मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं. जितने लोगों के सामने मेरा बचपन गुजरा है. वे सभी यहां पर शामिल हुए हैं, इसलिए आज ज्यादा खुश हूं. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. फिल्म के डायरेक्टर रमेश शुक्ला ने मुझ पर काफी भरोसा जताया. मेरा सभी दिग्गज एक्टर के साथ काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस रहा".

कहां हुई फिल्म की शूटिंग: एक्ट्रेस ने कहा कि "फिल्म की शूटिंग में करीब दो महीने का समय लगा है. मुंबई, यूके, मोहाली में फिल्म की शूटिंग की गई है. खराब मौसम के चलते भी शूटिंग की गई है. इस फिल्म में मैंने हीर वालिया का रोल प्ले किया है, जो एक घुड़सवार है, शेफ है और मैकेनिक भी है. ये रोल काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर भी है. मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा स्पोर्ट किया. सभी लोग आज यहां फिल्म देखने पहुंचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूं".

