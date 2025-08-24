भोपाल: जाने-माने फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर आए. यहां वे भोपाल के करोंद चौराहे पर हुए मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए. कार्यक्रम में सुनील शेट्टी ने अपने कई लोकप्रिय डायलॉग बोले. हालांकि कार्यक्रम में एक मिमिक्री आर्टिस्ट द्वारा अपनी मिमिक्री सुनकर सुनील शेट्टी नाराज हो गए. सुनील शेट्टी ने कहा... जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है, यह तो एक बच्चे की तरह बोल रहा है.

आर्टिस्ट ने कहा कि मैं आपकी मिमिक्री करने की कोशिश नहीं कर रहा था. शेट्टी ने कहा कि कोशिश करना भी मत बेटा. अभी बहुत टाइम लगेगा. इस कद तक आने में. सिर्फ चोटी बांध लेने से कुछ नहीं होता. इसने सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्में देखी नहीं है. मटकी फोड़ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद थे.

भोपाल दौरे पर सुनील शेट्टी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गाया गाना

कार्यक्रम में सुनील शेट्टी ने अपने कई फेमस फिल्मी डायलॉग भी बोले...भोपाल वालो मैं तुम्हें भूल जाऊं, यह हो नहीं सकता और तुम मुझे भुला दो...ये मैं होने नहीं दूंगा. अन्ना 24 घंटे चौकन्ना... जैसे कई डॉयलॉग बोले. शेट्टी ने जब नारे लगवाए तो पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा. इसके बाद सुनील शेट्टी ने भारत माता की जय के नारे भी लगवाए. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वाडी शर्मा सहित कई बीजेपी नेता मौजूद थे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोविंद आला रे, आला गाना भी गाना.

मटकी फोड़ने वाली टीम को मिला 1 लाख का इनाम

कार्यक्रम के दौरान बारिश भी हुई, लेकिन उत्साही युवा कार्यक्रम में पूरे समय मौजूद रहे. लोगों ने छाता लगाकार कार्यक्रम में हिस्सा लिया. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति द्वारा आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में भोपाल और आसपास के जिलों की गोविंदाओं की टीम शामिल हुई. मटकी फोड़ने में भोपाल के कर्बला की टीम सफल रही. टीम को 1 लाख रुपए का चेक देकर पुरस्कृत किया गया.