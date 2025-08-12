ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पलटी, तीन घायल - BOLERO ACCIDENT IN RAMNAGAR

उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. हादसे में आए दिन लोग जान गंवा रहे हैं.

BOLERO ACCIDENT IN RAMNAGAR
घायलों को हॉस्पिटल में किया गया भर्ती (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read

रामनगर: बीती देर शाम श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो गर्जिया मंदिर के पास हादसे का शिकार हो गई. यह वाहन स्योहारा, रामपुर, उत्तर प्रदेश से एक ही परिवार के सात सदस्यों को लेकर गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन के लिए आ रहा था. बोलेरो में सवार सात लोगों में दो छोटे बच्चे भी शामिल थे. घटना में तीन लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गर्जिया मंदिर के पास संकरी सड़क पर किसी अन्य वाहन को साइड देने के दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया,बोलेरो अचानक सड़क किनारे पलट गई. हादसे के बाद वाहन में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई,जिससे आस-पास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फंसे यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला. घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. जहां घायलों का इलाज चल रहा है.

हादसे में मालवती नाम की एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है. बाकी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. सूचना पर रामनगर तहसीलदार मनीषा मारकाना भी मौके पर पहुंची और घायलों का हाल जाना. उन्होंने कहा कि सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है, प्राथमिक चिकित्सा के बाद आवश्यकता अनुसार रेफर की प्रक्रिया की जाएगी. हादसे में सबसे ज्यादा चोट मालवती नाम की महिला को आई है, जिन्हें डॉक्टर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं. तहसीलदार ने बताया कि यह परिवार स्योहारा रामपुर से श्रद्धा भाव के साथ गर्जिया देवी मंदिर दर्शन के लिए आ रहा था, बरसात के मौसम में पहाड़ी और नदी किनारे की सड़कों पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

सड़कें फिसलन भरी और संकरी होने के कारण छोटे सी गलती बड़े हादसे का कारण बन सकती है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि गर्जिया मंदिर मार्ग पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए. उन्होंने कहा कि यह मार्ग श्रद्धालुओं और पर्यटकों से हमेशा भरा रहता है, इसलिए सड़क के किनारों पर बैरियर, चेतावनी बोर्ड और स्पीड लिमिट के कड़े पालन की व्यवस्था जरूरी है. गर्जिया देवी मंदिर कुमाऊं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है.यहां सालभर देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. खासकर सावन और त्योहारों के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. ऐसे में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना बेहद अहम हो जाता है.

पढ़ें-

रामनगर: बीती देर शाम श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो गर्जिया मंदिर के पास हादसे का शिकार हो गई. यह वाहन स्योहारा, रामपुर, उत्तर प्रदेश से एक ही परिवार के सात सदस्यों को लेकर गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन के लिए आ रहा था. बोलेरो में सवार सात लोगों में दो छोटे बच्चे भी शामिल थे. घटना में तीन लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गर्जिया मंदिर के पास संकरी सड़क पर किसी अन्य वाहन को साइड देने के दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया,बोलेरो अचानक सड़क किनारे पलट गई. हादसे के बाद वाहन में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई,जिससे आस-पास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फंसे यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला. घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. जहां घायलों का इलाज चल रहा है.

हादसे में मालवती नाम की एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है. बाकी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. सूचना पर रामनगर तहसीलदार मनीषा मारकाना भी मौके पर पहुंची और घायलों का हाल जाना. उन्होंने कहा कि सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है, प्राथमिक चिकित्सा के बाद आवश्यकता अनुसार रेफर की प्रक्रिया की जाएगी. हादसे में सबसे ज्यादा चोट मालवती नाम की महिला को आई है, जिन्हें डॉक्टर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं. तहसीलदार ने बताया कि यह परिवार स्योहारा रामपुर से श्रद्धा भाव के साथ गर्जिया देवी मंदिर दर्शन के लिए आ रहा था, बरसात के मौसम में पहाड़ी और नदी किनारे की सड़कों पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

सड़कें फिसलन भरी और संकरी होने के कारण छोटे सी गलती बड़े हादसे का कारण बन सकती है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि गर्जिया मंदिर मार्ग पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए. उन्होंने कहा कि यह मार्ग श्रद्धालुओं और पर्यटकों से हमेशा भरा रहता है, इसलिए सड़क के किनारों पर बैरियर, चेतावनी बोर्ड और स्पीड लिमिट के कड़े पालन की व्यवस्था जरूरी है. गर्जिया देवी मंदिर कुमाऊं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है.यहां सालभर देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. खासकर सावन और त्योहारों के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. ऐसे में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना बेहद अहम हो जाता है.

पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

NAINITAL LATEST NEWSRAMNAGAR BOLERO ACCIDENTRAMNAGAR GARJIA TEMPLEरामनगर बोलेरो हादसाBOLERO ACCIDENT IN RAMNAGAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.