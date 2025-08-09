Essay Contest 2025

चंबा-होली मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुई बोलेरो, रावी नदी में गिरी - BOLERO CAR FELL INTO RAVI CHAMBA

चंबा में एक बोलेरो रावी नदी में जा गिरी. ये हादसा शुक्रवार रात के समय हुआ.

मृतक बोलेरो चालक
मृतक बोलेरो चालक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 2:16 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 2:43 PM IST

चंबा: जिला के चंबा-होली मार्ग पर बीती रात ज्यूरा माता मंदिर के पास एक बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में जा गिरी. परिणामस्वरूप चालक की मौके पर मौत हो गई. मृतक की पहचान 22 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र किश़ो राम ग्राम पंचायत किलोड़ के तौर पर हुई है. पुलिस ने रात को ही शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भरमौर भेज दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी गरोला में हाईड्रो प्रोजेक्ट में किराए पर लगी थी. शिफ्ट छोड़ कर ज्यूरा की ओर आ रही थी. इस दौरान ज्यूरा माता मंदिर के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में लुढ़कते हुए रावी नदी में जा गिरी. सूचना पाते ही पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने फायर बिग्रेड और स्थानीय लोगों की मदद से शव को गहरी खाई से निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव सिविल अस्पताल भरमौर पहुंचाया.

पुलिस थाना प्रभारी भरमौर बाबू राम शर्मा ने बताया कि 'शुक्रवार रात आठ बजे के आसपास दुर्घटना होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव खाई से निकाला. शव का आज सिविल अस्पताल भरमौर में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है.'

शाहपुर में मिला हलवाई का शव

वहीं, कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल के रैत में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब रैत और नौशहरा को जोड़ने वाले आधे अधूरे पुल के नीचे लोगों ने एक शव पड़ा हुआ देखा, लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन को दी. पुलिस के पहुंचने पर शव की शिनाख्त की गई. मृतक की पहचान नौशहरा निवासी 60 वर्षीय रविन्द्र कुमार के रूप में हुई. मृतक कई सालों से शाहपुर में हलवाई का काम करता था.

रविंद्र रक्षा बंधन होने के चलते मिठाईयों की मांग ज़्यादा होने के कारण शुक्रवार देर शाम तक दुकान पर ही था. भारी बारिश और बिजली चमकने के कारण रविन्द्र ने खेतों वाले रास्ते से न होकर पुल के रास्ते घर की ओर निकला था, लेकिन पुल के पास खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई. शनिवार को उसका शव बरामद हुआ. शाहपुर पुलिस स्टेशन के कार्यवाहक SHO विपिन कुमार ने बताया कि 'आज सुबह जब वो मौके पर पहुंचे तो रविंदर कुमार की मौत हो चुकी थी, पूछताछ के दौरान परिजनों ने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया है, बल्कि इसे हादसा करार दिया है, फिलहाल वो मामले की जांच करेंगे.

