सीधी में खड़े ट्रक से भिड़ी बोलेरो, 3 की मौत, मोहन यादव ने रद्द किया सीधी का कार्यक्रम

सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा. बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत. मोहन यादव ने रद्द किया सीधी का कार्यक्रम.

Sidhi ROAD ACCIDENT
सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 7:07 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 11:04 AM IST

सीधी: सीधी-सिंगरौली हाइवे पर गुरुवार की देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में एक बुलेरो वाहन खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरजस्त थी की बुलेरो में सवार दो लोगों के अलावा ट्रक से टेंट का समान उतार रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बुलेरो वाहन में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया. जिसके बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करके घायलों को रीवा संजय गांधी रीवा के लिए रेफर कर दिया.

सीधी में मोहन यादव के कार्यक्रम से पहले हादसा
19 सितंबर को रीवा और सीधी जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगमन होना था. दोनों स्थलों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम मोहन यादव रीवा और सीधी की जनता को करोड़ों के विकास कार्य की सौगात देने वाले थे. मगर इससे पहले ही एक बड़ी अनहोनी हो गई. गुरुवार को सीधी जिले के बहरी में स्थित सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रहीं थी जिसके चलते कार्यक्रम स्थल पर ट्रकों से टेंट का समान लाया जा रहा था.

बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत (ETV Bharat)

ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बुलेरो, 3 की मौत
ट्रक कार्यक्रम स्थल के बाहर 500 मीटर दूर सड़क किनारे खड़ा था और कर्मचारी ट्रक से टेंट का समान नीचे उतार रहे थे. इसी दरमियान एक तेज रफ्तार बुलेरो वाहन आया और अनियंत्रित होकर ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराया. टक्कर इतनी भीषण थी की हादसे में बुलेरो वाहन में सवार दो लोगों के आलावा ट्रक से समान उतार रहे एक अन्य युवक की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

बीजेपी मण्डल अध्यक्ष के परिवार के बताए जा रहे मृतक
जानकारी के मुताबिक, हादसे में मयापुर भाजपा मण्डल अध्यक्ष शिवकुमारी जयसवाल के परिवार के दो सदस्यों के आलावा एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई है. बताया गया कि बुलेरो वाहन जगदीश जायसवाल का है. गुरुवार को जगदीश जायसवाल का बेटा देर शाम घर से बुलेरो वाहन लेकर निकला था. उस दरमियान उसके साथ बुलेरो में दो अन्य लोग सवार थे. मगर रास्ते में कुछ और लोग भी सवार हुए थे. बुलेरो वाहन जैसे ही बहरी गांव पहुंचा तभी हाइवे किनार खड़े ट्रक से टक्कर हो गई.

बहरी स्थित जेठूला गांव के निवासी है मृतक
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपस्थित घायलों के परिजन आशीष जयसवाल ने बताया कि, ''बुलेरो बाहन में सवार मेरे भाई और चाचा के आलावा अन्य और लोग सवार थे. सभी जेठुला गांव के निवासी थे. बहरी में अयोजित होने वाले सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम स्थल गए थे. हाइवे किनारे खड़े ट्रक से उनके बुलेरो वाहन की जोरदार टक्कर हो गई. वाहन में सवार दो लोगों के आलावा ट्रक से टेंट का समान उतार रहे एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक धर्मेंद्र जयसवाल और आदित्य जयसवाल जबकि इनमे सें एक मृतक का नाम अब तक सामने नहीं आया है.''

रीवा SGMH में चल रहा तीनों घायलों का इलाज
घटना को लेकर संजय गांधी हॉस्पिटल के सीएमओ डॉ. वाय एस बघेल ने बताया कि, ''सीधी के बहरी में हुए एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों को रीवा रेफर किया गया है. उसमें 26 वर्षीय अजय जयसवाल, 30 वर्षीय प्रिंस जयसवाल और 30 वर्षीय बालकृष्ण प्रजापति हैं. तीनों की स्थित गंभीर है. डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है.''

सिहावल से बीजेपी विधायक ने सीएम से की भावुक अपील
हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया. इसी दरमियान सिहावल से बीजेपी विधायक विश्वमित्र पाठक ने बयान जारी करते हुए मुख्य मंत्री मोहन यादव से भावुक अपील कर दी. विधायक ने कहा कि, ''बहरी क्षेत्र के हमारे भाजपा मण्डल अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. इसलिए शुक्रवार को बहरी में होने जा रहे कार्यक्रम को आप स्थगित कर दें.''

मोहन यादव ने रद्द किया सीधी का कार्यक्रम
इसके कुछ समय बाद ही सीएम मोहन यादव ने X पर ट्वीट करते हुए रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र स्थित चाक घाट और सीधी जिले के बहरी में आयोजित होने वाले सीधी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया. सीएम मोहन यादव ने X पर लिखा कि, "सीधी में हुए सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है. दुर्घटना में घायलों को उपचार और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है. इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण मैंने सीधी में आयोजित कार्यक्रम को रद्द कर दिया है. बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.''

Last Updated : September 19, 2025 at 11:04 AM IST

