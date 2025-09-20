बहरोड़ की पेंट फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी आग
बहरोड़ इंडस्ट्री एरिया में पेंट फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई. नुकसान का पता लगाया जा रहा है.
Published : September 20, 2025 at 3:56 PM IST
बहरोड़: शहर के औद्योगिक क्षेत्र में पेंट निर्माता फैक्ट्री में शनिवार दोपहर बॉयलर फटने से आग लग गई. बॉयलर फटने से हुए तेज धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते फैक्ट्री धराशायी हो गई. आसमान में दूर तक आग का गोला नजर आया. धुएं का गुब्बार भी कई किमी दूर तक दिखा. सूचना पर कोतवाली पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए.
बहरोड़ डीएसपी कृतिका यादव ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिली. कोतवाली पुलिस थाने से जाप्ता भेजा. पेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह और हादसे के समय कितने लोग वहां काम कर रहे थे, इसका पता लगा रहे हैं. अलग से पुलिस जाप्ता भी भेजा. आधा दर्जन दमकल वाहन आग बुझाने में लगे.
नीमराणा दमकल इंचार्ज मेघराज ने बताया कि दोपहर 12 बजे कंट्रोल रूम से बहरोड़ की फैक्ट्री में ब्लास्ट की सूचना मिली. नीमराणा, घीलोट, शाहजहांपुर, बहरोड़ से पांच दमकल मौके पर भेजी. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे. हादसाग्रस्त पेंट निर्माता फैक्ट्री ने पास में बनी प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री को भी चपेट में ले लिया, हालांकि पाइप फैक्ट्री में आग पर समय पाते काबू पा लिया.