ETV Bharat / state

बहरोड़ की पेंट फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी आग

बहरोड़: शहर के औद्योगिक क्षेत्र में पेंट निर्माता फैक्ट्री में शनिवार दोपहर बॉयलर फटने से आग लग गई. बॉयलर फटने से हुए तेज धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते फैक्ट्री धराशायी हो गई. आसमान में दूर तक आग का गोला नजर आया. धुएं का गुब्बार भी कई किमी दूर तक दिखा. सूचना पर कोतवाली पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए.

बहरोड़ डीएसपी कृतिका यादव ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिली. कोतवाली पुलिस थाने से जाप्ता भेजा. पेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह और हादसे के समय कितने लोग वहां काम कर रहे थे, इसका पता लगा रहे हैं. अलग से पुलिस जाप्ता भी भेजा. आधा दर्जन दमकल वाहन आग बुझाने में लगे.