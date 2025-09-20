ETV Bharat / state

बहरोड़ की पेंट फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी आग

बहरोड़ इंडस्ट्री एरिया में पेंट फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई. नुकसान का पता लगाया जा रहा है.

Fire breaks out at Behror paint factory
बहरोड़ की पेंट फैक्ट्री में आग (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बहरोड़: शहर के औद्योगिक क्षेत्र में पेंट निर्माता फैक्ट्री में शनिवार दोपहर बॉयलर फटने से आग लग गई. बॉयलर फटने से हुए तेज धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते फैक्ट्री धराशायी हो गई. आसमान में दूर तक आग का गोला नजर आया. धुएं का गुब्बार भी कई किमी दूर तक दिखा. सूचना पर कोतवाली पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए.

बहरोड़ डीएसपी कृतिका यादव ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिली. कोतवाली पुलिस थाने से जाप्ता भेजा. पेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह और हादसे के समय कितने लोग वहां काम कर रहे थे, इसका पता लगा रहे हैं. अलग से पुलिस जाप्ता भी भेजा. आधा दर्जन दमकल वाहन आग बुझाने में लगे.

पेंट फैक्ट्री में आग... (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: Rajasthan: झालावाड़: राजस्थान टेक्सटाइल मिल के बॉयलर में लगी आग, हादसे में दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी

नीमराणा दमकल इंचार्ज मेघराज ने बताया कि दोपहर 12 बजे कंट्रोल रूम से बहरोड़ की फैक्ट्री में ब्लास्ट की सूचना मिली. नीमराणा, घीलोट, शाहजहांपुर, बहरोड़ से पांच दमकल मौके पर भेजी. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे. हादसाग्रस्त पेंट निर्माता फैक्ट्री ने पास में बनी प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री को भी चपेट में ले लिया, हालांकि पाइप फैक्ट्री में आग पर समय पाते काबू पा लिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE AT PAINT FACTORY IN BEHRORबहरोड़ में बॉयलर फटने से आगSMOKE PLUME VISIBLE FOR SEVERAL KMBEHROR DSP KRITIKA YADAVBOILER EXPLOSION IN BEHROR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.