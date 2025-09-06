ETV Bharat / state

कुल्लू के आखाड़ा बाजार में मलबे से तीन शव बरामद, NDRF के जवान की तलाश जारी

कुल्लू के आखाड़ा बाजार में मलबे में दबे कश्मीरी युवक का शव बरामद कर लिया है. शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

एनडीआरएफ ने बरामद किए शव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 11:29 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 12:12 PM IST

कुल्लू: जिला के आखाड़ा बाजार में शनिवार को रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है. आज सुबह तड़के शुरु हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में तीन शव बरामद हुए हैं. ये शव कश्मीर के रहने वाले वेकर अहमद, ताहिर और हुसैन के हैं. वेकर अहमद बुधवार और ताहिर, हुसैन गुरुवार को आखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन के कारण मलबे में दब गए थे.

बेकर अहमद 8 दिन पहले ही कुल्लू आया था और अखाड़ा बाजार में सब्जी मंडी के समीप चिकन कॉर्नर में काम कर रहा था. बेकर ने कुपवाड़ा के रहने वाले फरीद के साथ आखाड़ा बाजार में कमरा किराए पर लिया था, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था. बुधवार को पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और दो घर इसकी चपेट में आ गए. एक घर का एक कमरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ. तो वहीं दूसरा मकान भी मलबे की चपेट में आ गया. किराए के कमरे में सो रहे बेकर और उसके साथी फरीद के साथ दूसरे कमरे में सो रहा एनडीआरएफ का जवान नरेंद्र मलबे में दब गए. फरीद किसी तरह से किचन की खिड़की से बाहर निकल गया था और उसकी जान बच गई.

एनडीआरएफ के जवान की तलाश जारी

बेकर और एनडीआरएफ के जवान को मलबे से निकालने के लिए बुधवार से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था. आज सुबह बेकर अहमद का शव मलबे से बरामद हुआ है. बेकर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. एनडीआरएफ के जवान की तलाश अभी भी मलबे में जारी है.

दूसरी जगह दो और शव बरामद

वहीं, गुरुवार को आखाड़ा बाजार में ही दूसरी जगह पर हुए लैंड स्लाइड के कारण मलबे में 10 लोग दब गए थे. अब तक एनडीआरएफ ने स्थानीय महिला और पांच कश्मीरी युवकों के शव बरामद किए हैं. ताहिर और हुसैन के शव आज एनडीआरएफ ने बरामद किए हैं. सज्जाद अहमद, अब्दुल रशीद के साथ एक स्थानीय महिला का शव शुक्रवार को मलबे से बरामद हुआ था. एक अन्य कश्मीरी मेहराज का शव गुरुवार को ही मलबे से निकाला गया था, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था. वहीं, मलबे में दबे गुलजार की तलाश अभी भी जारी है, जबकि तीन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. ये सभी कश्मीर के रहने वाले हैं और कुल्लू में मजदूरी और दूसरे काम करते थे.

शव ऑटो में ले जाने से इनकार

वहीं, तीन शवों को पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट भेजा गया और देर रात इन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया गया. वहीं, तीन शव ढालपुर अस्पताल में हैं. एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर का कहना है कि 'शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद गाड़ी के जरिए शवों को चंडीगढ़ एयरपोर्ट भेजा गया था. वहां से इन्हें श्रीनगर के लिए एयरलिफ्ट किया गया. आज सुबह ये शव श्रीनगर पहुंच गए हैं.'

Last Updated : September 6, 2025 at 12:12 PM IST

