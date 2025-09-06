कुल्लू के आखाड़ा बाजार में मलबे से तीन शव बरामद, NDRF के जवान की तलाश जारी

ETV Bharat / state

कुल्लू: जिला के आखाड़ा बाजार में शनिवार को रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है. आज सुबह तड़के शुरु हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में तीन शव बरामद हुए हैं. ये शव कश्मीर के रहने वाले वेकर अहमद, ताहिर और हुसैन के हैं. वेकर अहमद बुधवार और ताहिर, हुसैन गुरुवार को आखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन के कारण मलबे में दब गए थे.

बेकर अहमद 8 दिन पहले ही कुल्लू आया था और अखाड़ा बाजार में सब्जी मंडी के समीप चिकन कॉर्नर में काम कर रहा था. बेकर ने कुपवाड़ा के रहने वाले फरीद के साथ आखाड़ा बाजार में कमरा किराए पर लिया था, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था. बुधवार को पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और दो घर इसकी चपेट में आ गए. एक घर का एक कमरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ. तो वहीं दूसरा मकान भी मलबे की चपेट में आ गया. किराए के कमरे में सो रहे बेकर और उसके साथी फरीद के साथ दूसरे कमरे में सो रहा एनडीआरएफ का जवान नरेंद्र मलबे में दब गए. फरीद किसी तरह से किचन की खिड़की से बाहर निकल गया था और उसकी जान बच गई.

एनडीआरएफ के जवान की तलाश जारी

बेकर और एनडीआरएफ के जवान को मलबे से निकालने के लिए बुधवार से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था. आज सुबह बेकर अहमद का शव मलबे से बरामद हुआ है. बेकर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. एनडीआरएफ के जवान की तलाश अभी भी मलबे में जारी है.

दूसरी जगह दो और शव बरामद