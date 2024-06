ETV Bharat / state

72 घंटे बाद जमीन के सैकड़ों फीट नीचे से निकाला गया युवक का शव, बीसीसीएल के बंद चानक में गिरने से हुई मौत - body taken out from drain

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Jun 24, 2024, 10:23 AM IST | Updated : Jun 24, 2024, 10:33 AM IST

युवक का शव निकालती माइंस रेस्क्यू टीम ( ईटीवी भारत )

धनबादः झरिया थाना क्षेत्र में बीसीसीएल ईस्ट भगतडीह के बंद पड़े 9 नंबर चानक में गुरुवार की रात गिरे युवक कृष्णा नंदन साहनी के शव को माइंस रेस्क्यू की टीम ने लगभग 72 घंटे के बाद बाहर निकाला. जिसके बाद टीम के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. शव को झरिया थाना की पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद एसएनएमएमसीएच भेज दिया है. वहीं स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजन को मुआवजा देने की मांग की है. युवक का शव निकालती माइंस रेस्क्यू टीम और जानकारी देते पदाधिकारी (ईटीवी भारत) बता दें कि गुरुवार की रात करीब 10 बजे ईस्ट भगतडीह 9 नंबर चानक के समीप रहने वाले कृष्णा नंदन साहनी चानक में गिर गया था. रात हो जाने के कारण उस दिन राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किया जा सका. शुक्रवार को बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन माइंस काफी खतरनाक होने के कारण और जुगाड़ नहीं होने के कारण वापस चली गई. जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने चानक में उतरने का काफी प्रयास किया, लेकिन चानक काफी गहरा होने, उसमें पानी और गैस होने के कारण टीम नीचे नहीं उतर सकी. टीम के लोगों ने कहा कि चानक में जाने के लिए जुगाड़ नहीं है. वहीं अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के दबाव के बाद बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू की टीम एक बार फिर चानक पहुंची और शव को निकालने के प्रयास में जुट गई. दिनभर काफी मशक्कत के बाद रविवार देर रात युवक का शव चानक से निकाला गया. वही माइंस रेस्क्यू टीम के अधिकारी को प्रमोद रंजन मुखर्जी ने बताया कि चानक काफी गहरा और खतरनाक था, जिस कारण चानक में जाने के लिए कई इक्विपमेंट की आवश्यकता थी जैसे-जैसे रेस्क्यू कार्य आगे बढ़ता गया, कई चीजों की आवश्यकता पड़ी, उसे मंगाया गया, जिस कारण देर हुआ लेकिन शव को निकाल लिया गया.

ये भी पढ़ेंः बीसीसीएल के बंद चानक में गिरे युवक का 9 दिनों बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, एनडीआरएफ की टीम को भी मिली असफलता - Youth fell in BCCL Chanak

धनबादः झरिया थाना क्षेत्र में बीसीसीएल ईस्ट भगतडीह के बंद पड़े 9 नंबर चानक में गुरुवार की रात गिरे युवक कृष्णा नंदन साहनी के शव को माइंस रेस्क्यू की टीम ने लगभग 72 घंटे के बाद बाहर निकाला. जिसके बाद टीम के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. शव को झरिया थाना की पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद एसएनएमएमसीएच भेज दिया है. वहीं स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजन को मुआवजा देने की मांग की है. युवक का शव निकालती माइंस रेस्क्यू टीम और जानकारी देते पदाधिकारी (ईटीवी भारत) बता दें कि गुरुवार की रात करीब 10 बजे ईस्ट भगतडीह 9 नंबर चानक के समीप रहने वाले कृष्णा नंदन साहनी चानक में गिर गया था. रात हो जाने के कारण उस दिन राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किया जा सका. शुक्रवार को बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन माइंस काफी खतरनाक होने के कारण और जुगाड़ नहीं होने के कारण वापस चली गई. जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने चानक में उतरने का काफी प्रयास किया, लेकिन चानक काफी गहरा होने, उसमें पानी और गैस होने के कारण टीम नीचे नहीं उतर सकी. टीम के लोगों ने कहा कि चानक में जाने के लिए जुगाड़ नहीं है. वहीं अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के दबाव के बाद बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू की टीम एक बार फिर चानक पहुंची और शव को निकालने के प्रयास में जुट गई. दिनभर काफी मशक्कत के बाद रविवार देर रात युवक का शव चानक से निकाला गया. वही माइंस रेस्क्यू टीम के अधिकारी को प्रमोद रंजन मुखर्जी ने बताया कि चानक काफी गहरा और खतरनाक था, जिस कारण चानक में जाने के लिए कई इक्विपमेंट की आवश्यकता थी जैसे-जैसे रेस्क्यू कार्य आगे बढ़ता गया, कई चीजों की आवश्यकता पड़ी, उसे मंगाया गया, जिस कारण देर हुआ लेकिन शव को निकाल लिया गया.

ये भी पढ़ेंः बीसीसीएल के बंद चानक में गिरे युवक का 9 दिनों बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, एनडीआरएफ की टीम को भी मिली असफलता - Youth fell in BCCL Chanak

Last Updated : Jun 24, 2024, 10:33 AM IST