रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में एक युवक का शव घर से कुछ ही दूरी पर संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मृतक के घर पर कोहराम मच गया. परिजनों ने गांव के ही कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 27 वर्षीय कैलाश पुत्र बाबूराम निवासी ढेला बैराज फार्म, गांधीनगर मालधन चौड़ के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 10 बजे कैलाश घर से यह कहकर निकला था कि उसे पेट्रोल लेना है. लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा. देर शाम घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में उसका शव पड़ा मिला. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी.

परिजनों ने इस मामले में गांव के ही दो युवकों पर हत्या का संदेह जताया है. उनका कहना है कि दो दिन पहले मृतक का इन युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि विवाद के दौरान युवकों ने मृतक की बाइक भी छीन ली थी. जिसे बाद में घर से कुछ दूरी पर छोड़ दिया था. परिजनों ने बताया कि विवाद के बाद दोनों युवकों ने कैलाश को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

परिजनों का आरोप है कि इन युवकों ने पहले कैलाश का गला घोंटा और बाद में उसे बिजली का झटका देकर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं, मृतक के परिवार का कहना है कि घटना के बाद से आरोपियों के परिजन और कुछ ग्रामीण उन्हें लगातार धमकी भी दे रहे हैं. मृतक के भाई ने परिवार को न्याय और पुलिस से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की.

एसएसआई मनोज नयाल का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में हुई इस घटना से गांव में भय और तनाव का माहौल है. लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें: