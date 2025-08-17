मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में एक आत्महत्या की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. कुमारखंड थाना क्षेत्र के रौता गांव में एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ तालाब में कूदकर गई. दोनों बच्चों के शव शनिवार को तालाब से बरामद किए गए, जबकि महिला का शव रविवार सुबह तालाब से निकाला गया.

कैसे हुआ घटना का खुलासा: ग्रामीणों ने रविवार सुबह तालाब में एक महिला का शव तैरता देखा और तुरंत इसकी सूचना कुमारखंड थाना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने में जुट गई. इससे पहले, शनिवार को दोनों बच्चों के शव उसी तालाब से बरामद किया गया था. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

पड़ोसियों ने बताई आखिरी मुलाकात: महिला की पड़ोसी ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे वह उसके घर पहुंची थी. उस समय महिला अपने बच्चों के साथ कहीं जाने की तैयारी में थी और घर का दरवाजा बंद कर रही थी. पड़ोसी के मुताबिक, महिला का व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा था. इसके कुछ ही देर बाद तालाब से बच्चों के शव मिलने की खबर ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया.

घर में लगी थी आग: मृतका के ससुर ने बताया कि शनिवार सुबह वह जूट निकालने के लिए खेत गए थे. जब करीब 11 बजे लौटे, तो घर का दरवाजा बंद था. दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि घर में पुराने कपड़ों में आग लगी हुई थी. आग बुझाने के बाद उन्हें बच्चों के शव मिलने की सूचना मिली.

"मेरी बहू अपने सास-ससुर से अलग रहती थी और बच्चों की देखभाल अकेले करती थी. मैं शनिवार सुबह जूट निकालने के लिए खेत गया था. जब करीब 11 बजे लौटे, तो घर का दरवाजा बंद था."-मृतका के ससुर

पति से झगड़े की बात आई सामने: बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. पति तीन महीने पहले मजदूरी के लिए पंजाब गया था. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस झगड़े के बाद गुस्से में आकर महिला ने पहले अपने दोनों बच्चों को तालाब में फेंका और फिर खुद भी तालाब में कुद गई, जिससे तीनों की मौत हो गई. पुलिस ने महिला के पति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो सकी.

पुलिस की जांच जारी: कुमारखंड थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि दोनों बच्चों के शव शनिवार को बरामद कर लिए गए थे, और रविवार को आशा का शव तालाब से निकाला गया. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. मृतका अपने दोनों बच्चों के साथ सास-ससुर से अलग रहती थी.

"दोनों बच्चे का शव शनिवार को ही बरामद कर लिया गया था. महिला का शव आज पोखर से निकाला जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."-पंकज कुमार, थानाध्यक्ष, कुमारखंड

नोट: मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को अक्सर लोग गंभीर नहीं मानते, जिससे समय पर उपचार नहीं मिलता. यह स्थिति बिगड़कर आत्महत्या जैसे कदमों तक ले जा सकती है. यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो परिवार या विश्वसनीय दोस्तों से बात करें. यदि राहत न मिले, तो तुरंत निम्न हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें.

