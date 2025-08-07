Essay Contest 2025

पैर फिसलने से कल्याणी नदी में डूबा किशोर, 24 घंटे बाद SDRF ने शव किया बरामद - BODY RECOVERED FROM KALYAN RIVER

उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कल्याणी नदी में डूबे किशोर का शव बरामद कर लिया गया.

body recovered from Kalyan river
कल्याणी नदी में डूबे किशोर का शव 24 घंटे बाद बरामद (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बहने वाली कल्याणी नदी में डूबने से रम्पुरा निवासी किशोर की मौत हो गई. युवक 6 अगस्त बुधवार को अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे गया हुआ था. घटना के बाद प्रशासन और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) की टीम युवक को तलाशने में जुटी हुई थी. आज गुरुवार टीम ने उसका शव नदी से बरामद किया. घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतक के परिजनों को चार लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी. दोपहर बाद मेयर, विधायक अधिकारियों के साथ मृतक के घर पहुंचे और चार लाख का चेक परिजनों को सौंपा. इस दौरान उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

पहाड़ी जिलों में हो रही लगातार बारिश से तराई के नदी नाले उफान पर चल रहे हैं. रुद्रपुर स्थित कल्याणी नदी भी अपने उफान में चल रही है. बुधवार को रम्पुरा क्षेत्र का 16 वर्षीय किशोर सूरज नदी देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था. इस दौरान उसका पैर फिसला और वह नदी के तेज बहाव में गुम हो गया. जब तक उसके दोस्त कुछ समझ पाते तब तक वह तेज बहाव में गायब हो गया.

body recovered from Kalyan river
चार लाख रुपए का चेक मृतक के परिजनों को सौंपा (PHOTO-ETV Bharat)

आनन फानन में दोस्तों ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. लेकिन किशोर का कोई भी सुराग नहीं लग पाया. तीन नाव से नदी में युवक को लगातार तलाश जारी रही. आज गुरुवार सुबह एक बार फिर स्थानीय लोगों के साथ एसडीआरएफ की टीम ने नदी में तलाशी अभियान चलाया.

इस दौरान टीम को नदी किनारे युवक का शव उतरता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद टीम द्वारा शव को बाहर निकाल कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवक की मौत पर दुख जाहिर करते हुए मृतक के परिजनों को चार लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी. आज दोपहर जनप्रतिनिधियों के साथ एसडीएम द्वारा मृतक के परिजनों को चेक देते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

