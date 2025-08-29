धौलपुर: जम्मू में 25 अगस्त को किशनपुर-डोमेल सड़क मार्ग स्थित झज्जर कोटली थाना इलाके में लैंडस्लाइड के दौरान पानी के तेज बहाव और मलबे में बह गए सैपऊ के दो युवक यश गर्ग और प्रांशु का हादसे के 5 दिन बाद भी पता नहीं चल सका है. वहीं, तीसरे युवक शिव का शव घटना के दूसरे दिन स्थानीय पुलिस ने हादसा स्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर से बरामद कर लिया. शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया. दोनों युवकों का पता नहीं चलने पर परिजनों भी निराश होकर वापस घर लौट आए हैं. परिजनों ने धौलपुर जिला प्रशासन पर हादसे में मदद नहीं करने का आरोप लगाया है.

युवकों के परिजन कुंज बिहारी गर्ग ने बताया कि सैपऊ के पांच युवक यश गर्ग, शिव, प्रांशु, आदित्य एवं दीपक 23 अगस्त को वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे. इनमें से आदित्य व दीपक किसी तरह बच गए, जबकि शिव का शव मिल गया. अब यश व प्रांशु के ​शव की तलाश की जा रही है.

परिजन गर्ग ने हादसे के दिन की जानकारी देते हुए बताया कि पांचों दर्शन के बाद 25 अगस्त को अपनी कार से जम्मू की ओर रवाना हुए थे. उन्होंने बताया कि किशनपुर-डोमेल सड़क मार्ग स्थित झज्जर कोटली थाना इलाके में सड़क पर पहाड़ टूटकर गिर रहे थे. हादसे से बचने के लिए सभी युवक गाड़ी से बाहर निकल आए थे. इसी दौरान लैंडस्लाइड के साथ आए पानी के तेज बहाव और मलबे में पांचों युवक बह गए. दीपक और आदित्य ने पेड़ और एक टीले के सहारे अपनी जान बचा ली, लेकिन तेज बहाव में यश गर्ग, प्रांशु एवं शिव बह गए. स्थानीय जम्मू प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से हादसे के तीसरे दिन शिव का शव घटना स्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर से बरामद कर लिया.

परिजनों का हाल बेहाल: उन्होंने बताया कि तीन दिन से परिजन जम्मू में डेरा डाले हुए थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है. हादसे में लापता युवक यश गर्ग एवं प्रांशु का आज तक पता नहीं चल सका है. परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

प्रशासन नहीं पहुंचा हाल पूछने: सैपऊ कस्बे के युवकों के जम्मू में लैंडस्लाइड का शिकार होने के बाद पीड़ित परिवारों के घर लोगों की भीड़ पहुंच रही है. रिश्तेदारों के साथ ही कस्बे और आस-पास के लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थानीय उपखंड प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने पीड़ितों के घर जाकर घटना के बारे में जानकारी लेने की भी जहमत नहीं उठाई है. स्थानीय प्रशासन को लेकर परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है. गर्ग ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जम्मू-कश्मीर प्रशासन से मदद की मांग की है, लेकिन जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के किसी भी नेता या सरकारी कर्मचारी ने फोन पर बात तक नहीं की है. इस मुसीबत के समय में स्थानीय जिला प्रशासन का रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना रहा है.

पाक सीमा से महज 7 किमी पहले मिली शिव की लाश: झज्जर कोटली पुलिस थाने के उप निरीक्षक तनवीर शर्मा ने बताया कि लैंडस्लाइड हादसे में शिकार हुए युवक शिव का शव घटना स्थल से करीब 50 किलोमीटर दूर तवी नदी से बरामद हुआ था. यहां से पाकिस्तान की सीमा महज 7 किलोमीटर दूर रह जाती है. जम्मू की तवी नदी बारिश की वजह से उफान पर है. उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को हादसे के दौरान यश गर्ग, शिव एवं प्रांशु पानी के तेज बहाव और मलबे में बह गए थे. शिव का शव बरामद हो चुका है, जबकि यश और प्रांशु की तलाश के लिए एसडीआरएफ के सहयोग से सर्च आपरेशन चलाया जा रहा है.