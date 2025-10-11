अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर शर्मनाक कृत्य: नाले के पास मिला नवजात का शव
गोलाकाबास-दौसा सड़क मार्ग पर नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई.
Published : October 11, 2025 at 12:05 PM IST
अलवर: अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों की जन्मदर बढ़ाने व सुरक्षा की जरूरत पर चर्चा की जा रही है, ऐसे में कलयुगी मां के शर्मनाक कृत्य ने लोगों को झकझोर दिया. जिले के टहला थाना क्षेत्र के गोलाकाबास-दौसा सड़क मार्ग पर एक मेडिकल स्टोर के पास शनिवार को नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने सुबह नाले के पास नवजात का शव देखा तो तत्काल सूचना पुलिस को दी. कुछ देर में सैकड़ों लोग एकत्र हो गए.
गोलाकाबास चौकी इंचार्ज सत्यवीर ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि पता चल सके कि शव को नाले के पास किसने फेंका. नजदीकी अस्पतालों और प्रसूति गृहों से भी पता लगा रहे हैं कि हाल में किस महिला ने नवजात को जन्म दिया. आशंका है कि शिशु को संभवतया जन्म के तुरंत बाद फेंका गया होगा. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह कृत्य किसने और क्यों किया.
क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार सुबह गोलाकाबास-दौसा मार्ग से गुजर रहे थे कि नाले के पास कुछ संदिग्ध वस्तु देखी. पास जाकर देखने पर नवजात का शव दिखा. ग्रामीणों ने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और सूचना पुलिस को दी. थोड़ी देर में गोलाकाबास चौकी इंचार्ज सत्यवीर मौके पर पहुंचे और मेडिकल टीम को बुलाया. पुलिस और मेडिकल टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
ग्रामीणों में आक्रोश: घटना की खबर फैलते ही गोलाकाबास व आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे. लोगों ने इस अमानवीय कृत्य पर नाराजगी जताई और इसे मानवता के खिलाफ बताया. ग्रामीणों ने पुलिस से दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐसा अपराध करने वाले लोगों को सख्त सजा दी जाए.