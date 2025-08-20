ETV Bharat / state

खेत के लिए निकला युवक अचानक हुआ लापता, 48 घंटे बाद तालाब में मिली लाश, पुलिस खोलेगी राज - BODY OF MISSING YOUTH FOUND IN POND

उधम सिंह नगर के खटीमा में लापता युवक का शव तालाब में मिला.

Body of missing youth found in pond
खटीमा में लापता युवक का शव तालाब में मिला (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2025 at 11:53 PM IST

खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली क्षेत्र के बिगराबाग इलाके में बीती सोमवार से लापता युवक का शव गांव के ही तालाब से बरामद हुआ. ग्रामीण की सूचना पर पुलिस कर्मियों ने तालाब से शव को निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. युवक खेती किसानी के अलावा डीजे साउंड का काम करता था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

खटीमा कोतवाली क्षेत्र के बिगराबाग गांव स्थित एक तालाब में बुधवार सुबह स्थानीय युवक का शव देखे जाने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. पूरे मामले के अनुसार ग्रामीणों ने जब सुबह के समय तालाब में युवक के शव को देखा तो डर का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तालाब से शव को निकालकर कब्जे में लिया. साथ ही घटना स्थल का जायजा लिया. वहीं युवक की पहचान बिगराबाग निवासी संदीप सिंह राणा उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र सत्यव्रत सिंह राणा के रूप में हुई.

घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक युवक के परिजनों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक संदीप अविवाहित था, जो सोमवार लगभग ढाई बजे खेत में दवा का छिड़काव करने गया था. तब से घर वापस नहीं लौटा. शाम तक घर वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की. लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग पाया. वहीं रिश्तेदारी या दोस्तों के साथ जाने की आशंका जाहिर करते हुए परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई.

बुधवार सुबह गांव के ही समीप स्थित तालाब में उसका शव दिखाई दिया. परिजन मौत मामले में किसी भी प्रकार की आशंका जाहिर करने से इनकार कर रहे हैं. मृतक संदीप सिंह राणा परिवार में सबसे बड़ा भाई था. मृतक से छोटी बहन की शादी हो चुकी है. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमॉर्टम हेतु खटीमा सरकारी अस्पताल भेज दिया है. मौत के कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. फिलहाल पुलिस ने युवक की संदिग्ध मौत के एंगल से जांच शुरू कर दी है.

