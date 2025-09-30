तीन दिन से लापता थी महिला.. अपने ही घर की छत से बोरी में बरामद हुआ शव, जानें कैसे हुआ खुलासा
कैमूर में तीन दिन से लापता महिला का शव उसके ही घर से बोरे में मिला है. परिजनों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप.
Published : September 30, 2025 at 8:28 AM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शनिवार को लापता हुई 30 वर्षीय चांदनी देवी का शव सोमवार को उनके ही घर की छत पर एक कमरे में प्लास्टिक के बोरे में मिला. मृतका की पहचान कुदरा थाना क्षेत्र के जरुहा गांव निवासी प्रजापति मिश्रा की पत्नी के रूप में हुई है. चांदनी और उनके पति बरेज गांव के पास अपने निजी मकान में रहते थे.
सफाई के दौरान दुर्गंध से हुआ खुलासा: सोमवार की सुबह घर की सफाई के दौरान चांदनी की सास को ऊपरी मंजिल पर एक कमरे से तेज दुर्गंध आई. जांच करने पर उन्होंने देखा कि एक बोरे से खून रिस रहा था. बोरा खोलने पर चांदनी का शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल मोहनिया थाना पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ के सदर अस्पताल भेज दिया.
पुलिस पर लापरवाही का आरोप: मृतका के पति प्रजापति मिश्रा ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि शनिवार को पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी पत्नी को बदचलन बताकर मामले को गंभीरता से नहीं लिया. प्रजापति ने कहा कि उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी पुलिस को जांच के लिए दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
"जब हम थाने में आवेदन देने गए तो पुलिस ने कहा तुम्हारी पत्नी बदचलन थी, भाग गई है. सही से जांच नहीं की गई. मैंने आवेदन में मोबाइल नंबर भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. चार बार आवेदन बदलवाया गया और केवल 112 की टीम आई थी."-प्रजापति मिश्रा मृतका के पति
थानाध्यक्ष ने किया आरोपों का खंडन: मोहनिया थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने परिजनों के लापरवाही के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शनिवार को शिकायत मिलने के बाद 28 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जांच अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा भी किया था. उन्होंने बताया कि व्यस्तता के कारण परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जांच में कोई कोताही नहीं बरती गई.
दिव्यांग दंपति की दुखद कहानी: चांदनी और प्रजापति मिश्रा बरेज गांव में अपने निजी मकान में अकेले रहते थे. बताया जाता है कि प्रजापति एक पैर से और चांदनी एक आंख से दिव्यांग थी. दंपति के कोई बच्चे नहीं थे. उनका पैतृक घर कुदरा के जरुहा गांव में है, जहां उनकी मां और बहन रहती है. शव ऊपरी मंजिल पर मिला, जहां ज्यादातर केवल सामान रखा जाता था.
घर से बाहर गया ता पति: प्रजापति मिश्रा ने बताया कि वह पिछले आठ दिनों से चैनपुर में नवरात्र पूजा के लिए गए थे, जबकि चांदनी घर पर अकेली थी. शनिवार को चांदनी ने फोन पर घर की बिजली खराब होने की बात कही थी, जिसके बाद उनका फोन बंद हो गया. प्रजापति ने पड़ोस की एक महिला से घर की स्थिति देखने को कहा, लेकिन तब तक कोई सुराग नहीं मिला.
परिजनों का आक्रोश और सड़क जाम: शव मिलने के बाद परिजनों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा. नाराज परिजनों ने कुछ देर के लिए एनएच-19 पर प्रदर्शन किया और शव को ले जाने से रोक दिया. प्रजापति मिश्रा ने सड़क पर लेटकर विरोध जताया, जिसके बाद मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार और थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत किया.
पुलिस की जांच और एफएसएल की भूमिका: मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि शव को बोरे में छिपाकर घर में ही हत्या की गई प्रतीत होती है. शव के पास खून के धब्बे भी मिले हैं, जो हत्या के 24 घंटे पहले की घटना की ओर इशारा करते हैं. एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है और हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.
"घर में ही हत्या कर शव को बोरे में छिपाया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, एफएसएल की टीम भी आ रही है. हर बिंदु पर जांच की जा रही है, शव देखने से लग रहा है कि 24 घंटे पहले ही हत्या की गई. जल्द ही मामले का खुलासा होगा."-प्रदीप कुमार, डीएसपी, मोहनिया
ये भी पढ़ें-'पापा को मारना है' एग्रीमेंट लिखा फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर से कराया साइन, बेटे ने 10 लाख की दी सुपारी