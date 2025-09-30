ETV Bharat / state

तीन दिन से लापता थी महिला.. अपने ही घर की छत से बोरी में बरामद हुआ शव, जानें कैसे हुआ खुलासा

कैमूर में महिला की हत्या ( ETV Bharat )

Published : September 30, 2025 at 8:28 AM IST

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शनिवार को लापता हुई 30 वर्षीय चांदनी देवी का शव सोमवार को उनके ही घर की छत पर एक कमरे में प्लास्टिक के बोरे में मिला. मृतका की पहचान कुदरा थाना क्षेत्र के जरुहा गांव निवासी प्रजापति मिश्रा की पत्नी के रूप में हुई है. चांदनी और उनके पति बरेज गांव के पास अपने निजी मकान में रहते थे. सफाई के दौरान दुर्गंध से हुआ खुलासा: सोमवार की सुबह घर की सफाई के दौरान चांदनी की सास को ऊपरी मंजिल पर एक कमरे से तेज दुर्गंध आई. जांच करने पर उन्होंने देखा कि एक बोरे से खून रिस रहा था. बोरा खोलने पर चांदनी का शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल मोहनिया थाना पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ के सदर अस्पताल भेज दिया. कैमूर में महिला की हत्या (ETV Bharat) पुलिस पर लापरवाही का आरोप: मृतका के पति प्रजापति मिश्रा ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि शनिवार को पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी पत्नी को बदचलन बताकर मामले को गंभीरता से नहीं लिया. प्रजापति ने कहा कि उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी पुलिस को जांच के लिए दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. "जब हम थाने में आवेदन देने गए तो पुलिस ने कहा तुम्हारी पत्नी बदचलन थी, भाग गई है. सही से जांच नहीं की गई. मैंने आवेदन में मोबाइल नंबर भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. चार बार आवेदन बदलवाया गया और केवल 112 की टीम आई थी."-प्रजापति मिश्रा मृतका के पति थानाध्यक्ष ने किया आरोपों का खंडन: मोहनिया थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने परिजनों के लापरवाही के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शनिवार को शिकायत मिलने के बाद 28 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जांच अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा भी किया था. उन्होंने बताया कि व्यस्तता के कारण परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जांच में कोई कोताही नहीं बरती गई.