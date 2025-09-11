ETV Bharat / state

सियाचिन में शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर पहुंचा देवघर, नम आंखों से लोगों ने दी आखिरी विदाई

देवघर: लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर पर दुश्मनों से देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके पैतृक गांव कजरा पहुंचा. देवघर के मधुपुर में अपने लाल का पार्थिव शरीर देखकर लोगों को गम और गर्व दोनों का एहसास हो रहा था. तिरंगे में लिपटा बेटा जैसे ही गांव की धरती पर उतरा, पूरा इलाका दर्द भरी चीखों, असहनीय सिसकियों और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से गूंज उठा.

गांव की गलियों, चौराहों और अपने घरों में हजारों लोग शहीद नीरज के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर उमड़ पड़े. जो भी नीरज को आखिरी बार देख रहा था, उसकी आंखें नम थीं लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था. जब लोग तिरंगा यात्रा के साथ नीरज चौधरी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, तो परिवार के लोग गमगीन हो गए.

शहीद नीरज चौधरी की आखिरी विदाई (ईटीवी भारत)

माता-पिता की आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था. गांव का हर बच्चा, बुजुर्ग और महिला एक ही नारे लगा रहे थे, नीरज भैया अमर रहें, देश आपको कभी नहीं भूलेगा.

लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. शहीद के पार्थिव शरीर के साथ एसडीओ, एसडीपीओ, अंचलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे. सभी अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी.