सियाचिन में शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर पहुंचा देवघर, नम आंखों से लोगों ने दी आखिरी विदाई
शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर देवघर पहुंचा. पैतृक गांव में राजकीय सम्मान और सैन्य परंपरा के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी गई.
Published : September 11, 2025 at 3:09 PM IST
देवघर: लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर पर दुश्मनों से देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके पैतृक गांव कजरा पहुंचा. देवघर के मधुपुर में अपने लाल का पार्थिव शरीर देखकर लोगों को गम और गर्व दोनों का एहसास हो रहा था. तिरंगे में लिपटा बेटा जैसे ही गांव की धरती पर उतरा, पूरा इलाका दर्द भरी चीखों, असहनीय सिसकियों और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से गूंज उठा.
गांव की गलियों, चौराहों और अपने घरों में हजारों लोग शहीद नीरज के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर उमड़ पड़े. जो भी नीरज को आखिरी बार देख रहा था, उसकी आंखें नम थीं लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था. जब लोग तिरंगा यात्रा के साथ नीरज चौधरी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, तो परिवार के लोग गमगीन हो गए.
माता-पिता की आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था. गांव का हर बच्चा, बुजुर्ग और महिला एक ही नारे लगा रहे थे, नीरज भैया अमर रहें, देश आपको कभी नहीं भूलेगा.
लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. शहीद के पार्थिव शरीर के साथ एसडीओ, एसडीपीओ, अंचलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे. सभी अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी.
मंत्री हफीजुल हसन के प्रतिनिधि शब्बीर हसन, विधायक चुन्ना सिंह, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व विधायक राज पलिवार समेत कई बड़े नेता और गणमान्य लोग भी शहीद नीरज चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. शहीद नीरज का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान और सैन्य परंपरा के साथ किया गया. इसके अलावा पंजाब और झारखंड रेजिमेंट के कई वरिष्ठ सैन्यकर्मी भी नीरज के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे.
