ETV Bharat / state

सियाचिन में शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर पहुंचा देवघर, नम आंखों से लोगों ने दी आखिरी विदाई

शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर देवघर पहुंचा. पैतृक गांव में राजकीय सम्मान और सैन्य परंपरा के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी गई.

martyred Agniveer Neeraj Chaudhary
शहीद नीरज चौधरी को आखिरी विदाई (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर पर दुश्मनों से देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके पैतृक गांव कजरा पहुंचा. देवघर के मधुपुर में अपने लाल का पार्थिव शरीर देखकर लोगों को गम और गर्व दोनों का एहसास हो रहा था. तिरंगे में लिपटा बेटा जैसे ही गांव की धरती पर उतरा, पूरा इलाका दर्द भरी चीखों, असहनीय सिसकियों और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से गूंज उठा.

गांव की गलियों, चौराहों और अपने घरों में हजारों लोग शहीद नीरज के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर उमड़ पड़े. जो भी नीरज को आखिरी बार देख रहा था, उसकी आंखें नम थीं लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था. जब लोग तिरंगा यात्रा के साथ नीरज चौधरी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, तो परिवार के लोग गमगीन हो गए.

शहीद नीरज चौधरी की आखिरी विदाई (ईटीवी भारत)

माता-पिता की आंखों से आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था. गांव का हर बच्चा, बुजुर्ग और महिला एक ही नारे लगा रहे थे, नीरज भैया अमर रहें, देश आपको कभी नहीं भूलेगा.

लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. शहीद के पार्थिव शरीर के साथ एसडीओ, एसडीपीओ, अंचलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे. सभी अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी.

मंत्री हफीजुल हसन के प्रतिनिधि शब्बीर हसन, विधायक चुन्ना सिंह, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व विधायक राज पलिवार समेत कई बड़े नेता और गणमान्य लोग भी शहीद नीरज चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. शहीद नीरज का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान और सैन्य परंपरा के साथ किया गया. इसके अलावा पंजाब और झारखंड रेजिमेंट के कई वरिष्ठ सैन्यकर्मी भी नीरज के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें:

सियाचिन में शहीद हुआ झारखंड का सपूत, गुरुवार को देवघर पहुंचेगा अग्निवीर नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर

भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2025 का रिजल्ट जल्द होगा जारी, यहां चेक करें अपना स्टेटस

देश सेवा का सपना होगा पूरा! झारखंड के नौजवानों के लिए अग्निवीर ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख 25 अप्रैल तक बढ़ी

For All Latest Updates

TAGGED:

MARTYRED AGNIVEER NEERAJ CHAUDHARYAGNIVEER NEERAJ CHAUDHARY DEOGHARAGNIVEER MARTYRED IN SIACHINअग्निवीर नीरज चौधरीAGNIVEER NEERAJ KUMAR CHAUDHARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.