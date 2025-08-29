ETV Bharat / state

ललितपुर में रेल की पटरी पर प्रेमी युगल का शव मिला; दो साल से चल रहा था अफेयर, अहमदाबाद में काम करता था युवक - COUPLE BODY FOUND IN LALITPUR

अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ होगी.

Photo Credit: UP Police
ललितपुर में मोहब्बत का दुखद अंत (Photo Credit: UP Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 7:55 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read

ललितपुर: कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दैलवारा के पास शुक्रवार को रेल पटरी पर प्रेमी युगल के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके से मोबाइल फोन और पहचान पत्र बरामद हुए. उनसे मृतकों की शिनाख्त हुई.

लड़की के पिता ने दर्ज करायी थी रिपोर्ट: दोनों की शिनाख्त 17 वर्षीय लड़की निवासी ग्राम गुरई थाना अतर्रा, जनपद बांदा तथा 18 वर्षीय आकाश रैकवार पुत्र संतोष निवासी ग्राम बकौरा थाना चंदाला, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के रूप में हुई. लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी गुरुवार सुबह स्कूल गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी.

छुट्टी के बाद स्कूल से घर नहीं गयी लड़की: सहेलियों से पूछताछ में पता चला कि वह छुट्टी के बाद स्कूल से निकल गई थी. देर शाम घर न लौटने पर उन्होंने थाना अतर्रा में बेटी को अज्ञात युवक के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे कोतवाली पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी अज्ञात नंबर से लगातार फोन पर बातचीत कर रही थी. कई बार रोकने पर भी उसने बात करना नहीं छोड़ा. इसी आधार पर थाना अतर्रा पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी.

अहमदाबाद में मजदूरी करता था युवक: आकाश के पिता ने बताया कि उनका बेटा कक्षा 8 तक पढ़ाई करने के बाद अहमदाबाद में मजदूरी करता था. उसकी मां दिल्ली में रहकर काम करती है. वह गांव में रहते हैं. सुबह 5 बजे पुलिस का फोन आने पर उनको इस मामले की जानकारी हुई.

दो साल पहले दोनों की हुई थी मुलाकात: दो वर्ष पहले हुए एक पारिवारिक समारोह में दोनों की मुलाकात हुई थी. इसके बाद उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था. अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- बेटी से छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे पिता को दारोगा ने हवालात में किया बंद; धमकाया और मारपीट की, हार्ट अटैक आने पर मचा हड़कंप

ललितपुर: कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दैलवारा के पास शुक्रवार को रेल पटरी पर प्रेमी युगल के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके से मोबाइल फोन और पहचान पत्र बरामद हुए. उनसे मृतकों की शिनाख्त हुई.

लड़की के पिता ने दर्ज करायी थी रिपोर्ट: दोनों की शिनाख्त 17 वर्षीय लड़की निवासी ग्राम गुरई थाना अतर्रा, जनपद बांदा तथा 18 वर्षीय आकाश रैकवार पुत्र संतोष निवासी ग्राम बकौरा थाना चंदाला, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के रूप में हुई. लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी गुरुवार सुबह स्कूल गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी.

छुट्टी के बाद स्कूल से घर नहीं गयी लड़की: सहेलियों से पूछताछ में पता चला कि वह छुट्टी के बाद स्कूल से निकल गई थी. देर शाम घर न लौटने पर उन्होंने थाना अतर्रा में बेटी को अज्ञात युवक के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे कोतवाली पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी अज्ञात नंबर से लगातार फोन पर बातचीत कर रही थी. कई बार रोकने पर भी उसने बात करना नहीं छोड़ा. इसी आधार पर थाना अतर्रा पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी.

अहमदाबाद में मजदूरी करता था युवक: आकाश के पिता ने बताया कि उनका बेटा कक्षा 8 तक पढ़ाई करने के बाद अहमदाबाद में मजदूरी करता था. उसकी मां दिल्ली में रहकर काम करती है. वह गांव में रहते हैं. सुबह 5 बजे पुलिस का फोन आने पर उनको इस मामले की जानकारी हुई.

दो साल पहले दोनों की हुई थी मुलाकात: दो वर्ष पहले हुए एक पारिवारिक समारोह में दोनों की मुलाकात हुई थी. इसके बाद उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था. अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- बेटी से छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे पिता को दारोगा ने हवालात में किया बंद; धमकाया और मारपीट की, हार्ट अटैक आने पर मचा हड़कंप

Last Updated : August 29, 2025 at 8:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LOVER COUPLE FOUND ON RAILWAY TRACKBODY OF LOVER COUPLE FOUNDRAILWAY TRACK IN LALITPURSUICIDE IN LALITPURCOUPLE BODY FOUND IN LALITPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.