ललितपुर: कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दैलवारा के पास शुक्रवार को रेल पटरी पर प्रेमी युगल के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके से मोबाइल फोन और पहचान पत्र बरामद हुए. उनसे मृतकों की शिनाख्त हुई.

लड़की के पिता ने दर्ज करायी थी रिपोर्ट: दोनों की शिनाख्त 17 वर्षीय लड़की निवासी ग्राम गुरई थाना अतर्रा, जनपद बांदा तथा 18 वर्षीय आकाश रैकवार पुत्र संतोष निवासी ग्राम बकौरा थाना चंदाला, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के रूप में हुई. लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी गुरुवार सुबह स्कूल गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी.

छुट्टी के बाद स्कूल से घर नहीं गयी लड़की: सहेलियों से पूछताछ में पता चला कि वह छुट्टी के बाद स्कूल से निकल गई थी. देर शाम घर न लौटने पर उन्होंने थाना अतर्रा में बेटी को अज्ञात युवक के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे कोतवाली पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी अज्ञात नंबर से लगातार फोन पर बातचीत कर रही थी. कई बार रोकने पर भी उसने बात करना नहीं छोड़ा. इसी आधार पर थाना अतर्रा पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी.

अहमदाबाद में मजदूरी करता था युवक: आकाश के पिता ने बताया कि उनका बेटा कक्षा 8 तक पढ़ाई करने के बाद अहमदाबाद में मजदूरी करता था. उसकी मां दिल्ली में रहकर काम करती है. वह गांव में रहते हैं. सुबह 5 बजे पुलिस का फोन आने पर उनको इस मामले की जानकारी हुई.

दो साल पहले दोनों की हुई थी मुलाकात: दो वर्ष पहले हुए एक पारिवारिक समारोह में दोनों की मुलाकात हुई थी. इसके बाद उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था. अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है.

