ETV Bharat / state

लखनऊ में तालाब में मिला मासूम का शव; चेहरे पर चोट के गहरे निशान, हत्याकर शव को फेंके जाने की आशंका - LUCKNOW NEWS

इंस्पेक्टर गुडम्बा ने बताया कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी.

वीरू (फाइल फोटो)
वीरू (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 4:37 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : गुडंबा थाना क्षेत्र के सादामऊ गांव में आठ साल के एक लापता बच्चे का शव बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में मिला. मृतक के चेहरे पर चोट के कई निशान हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या करके शव को तालाब में फेंका गया है. परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की.



गुडंबा थाने में दर्ज कराई शिकायत : पीड़ित पिता बबलू रावत ने बताया कि उनका आठ साल का बेटा वीरू मंगलवार को खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. काफी खोजबीन के बाद उन्होंने गुडंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में उन्हें टाल दिया और बहुत जद्दोजहद के बाद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की. उनका कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते तलाश शुरू की होती तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी.

चेहरे पर मिले चोट के निशान : परिजनों के मुताबिक, बुधवार सुबह ग्रामीणों ने वीरू के शव को तालाब में उतराता हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने परिजनों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला. बच्चे के माथे, होंठ और आंख पर चोट के गहरे निशान थे. हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.



इंस्पेक्टर गुडम्बा प्रभातेश श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी.

यह भी पढ़ें : 10 वर्षीय ममेरे भाई का अपहरण कर गला रेता, फिर मामा से मांगी 10 लाख की फिरौती, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

लखनऊ : गुडंबा थाना क्षेत्र के सादामऊ गांव में आठ साल के एक लापता बच्चे का शव बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में मिला. मृतक के चेहरे पर चोट के कई निशान हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या करके शव को तालाब में फेंका गया है. परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की.



गुडंबा थाने में दर्ज कराई शिकायत : पीड़ित पिता बबलू रावत ने बताया कि उनका आठ साल का बेटा वीरू मंगलवार को खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. काफी खोजबीन के बाद उन्होंने गुडंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में उन्हें टाल दिया और बहुत जद्दोजहद के बाद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की. उनका कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते तलाश शुरू की होती तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी.

चेहरे पर मिले चोट के निशान : परिजनों के मुताबिक, बुधवार सुबह ग्रामीणों ने वीरू के शव को तालाब में उतराता हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने परिजनों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला. बच्चे के माथे, होंठ और आंख पर चोट के गहरे निशान थे. हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.



इंस्पेक्टर गुडम्बा प्रभातेश श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी.

यह भी पढ़ें : 10 वर्षीय ममेरे भाई का अपहरण कर गला रेता, फिर मामा से मांगी 10 लाख की फिरौती, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

Last Updated : August 27, 2025 at 5:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW NEWSBODY OF INNOCENT CHILDDEAD BODY FOUND IN PONDSUSPICION OF MURDER IN LUCKNOWLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आज बच्चे-टीचर साथ डांस करते हैं, हम तो खुलकर बोल भी नहीं पाते थे...शुभांशु शुक्ला पहुंचे अपने स्कूल, बचपन की यादें शेयर कीं

यूपी में इको-टूरिज्म को लगेंगे पंख; लखीमपुर की चंदन चौकी में वेलनेस सेंटर, एडवेंचर एक्टिविटी की मिलेगी सुविधा, जानें योगी सरकार का प्लान

LDA का ऐलान; नई कॉलोनियों में जमीन देने वाले किसानों को 8 दिन में मिलेगा 4 गुना मुआवजा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दशहरा, दिपावली, छठ पर यात्रियों को राहत, रांची-गोरखपुर के बीच चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.