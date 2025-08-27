लखनऊ : गुडंबा थाना क्षेत्र के सादामऊ गांव में आठ साल के एक लापता बच्चे का शव बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में मिला. मृतक के चेहरे पर चोट के कई निशान हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या करके शव को तालाब में फेंका गया है. परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की.









गुडंबा थाने में दर्ज कराई शिकायत : पीड़ित पिता बबलू रावत ने बताया कि उनका आठ साल का बेटा वीरू मंगलवार को खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. काफी खोजबीन के बाद उन्होंने गुडंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में उन्हें टाल दिया और बहुत जद्दोजहद के बाद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की. उनका कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते तलाश शुरू की होती तो शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी.





चेहरे पर मिले चोट के निशान : परिजनों के मुताबिक, बुधवार सुबह ग्रामीणों ने वीरू के शव को तालाब में उतराता हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने परिजनों और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला. बच्चे के माथे, होंठ और आंख पर चोट के गहरे निशान थे. हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.







इंस्पेक्टर गुडम्बा प्रभातेश श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी.

