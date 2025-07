ETV Bharat / state

मिर्जापुर में कुएं से मिला लापता प्रेमिका का शव, परिजनों ने प्रेमी पर लगाया हत्या करने का आरोप - BODY OF GIRL FOUND IN WELL

युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप ( photo credit ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 7, 2025 at 10:30 PM IST 2 Min Read

मिर्जापुर: यूपी के मिर्जापुर जिले बैधा गांव के कुएं में दो दिन से लापता युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुएं से शव को निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे लगातार फोन पर बात किया करती थी. जिले के हलिया थाना क्षेत्र के बैधा गांव के रहने रामरक्षा पाल की 20 वर्षीया बेटी सरिता पाल बीते शनिवार की रात घर से अचानक गायब हो गई थी. युवती के गायब होने पर परिजनों ने पहले काफी खोजबीन की. युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर रविवार को परिजनों ने लापता होने को लेकर थाने में तहरीर देकर पता लगाने की गुहार लगाई थी. युवती के दादा कोसमन पाल ने तहरीर में सोनगढ़ा गांव के रहने वाले एक युवक पर सरिता को मोबाइल फोन देने और कई महीने से बातचीत करने का आरोप लगाया. युवक के घर भी परिजन जाकर गायब होने के बारे में पूछा तो कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. सोमवार सुबह कुएं के पास मवेशियों को चरा रहे ग्रामीणों को दुर्गंध आने पर देखा तो युवती की लाश उतराई मिली. युवती की लाश मिलने की खबर पाकर परिजन पहुंचे तो उन्होंने देखा सरिता का शव था.