ETV Bharat / state

चार साल की बच्ची की बेहरमी से हत्या, पिता ने ही ढूंढा बेटी का शव, संदिग्ध व्यक्ति की तलाश - HARIDWAR GIRL CHILD MURDER

घटना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 16, 2025 at 12:04 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 2:21 PM IST 2 Min Read

हरिद्वार: शहर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. रोड़ी बेल वाला क्षेत्र से लापता हुई एक चार साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हरिद्वार सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है. एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने वारदात के जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं. बता दें कि, बच्ची का शव हरकी पैड़ी के समीप रेलवे टनल में मिला है. गुरुवार (15 मई) को रोड़ी बेल वाला क्षेत्र में झुग्गी डालकर रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी पहुंचकर सूचना दी थी कि 13 मई से उसकी चार साल की मासूम बेटी लापता है. पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की. लेकिन शुक्रवार सुबह पिता खुद अपनी बेटी का शव लेकर पुलिस के पास पहुंचा. पिता ने पुलिस को जानकारी दी कि वो बेटी को ढूंढते-ढूंढते हुए मनसा देवी मंदिर टनल में पहुंचा तो वहां एक कोने में बेटी का शव बरामद हुआ मिला. प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है. मासूम से दरिंदगी की आशंका भी जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में कुछ कहा जाएगा. हालांकि, शक के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है.

Last Updated : May 16, 2025 at 2:21 PM IST