ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर में रेल पटरी पर मिला शिक्षिका का शव, बीएलओ कार्य के दबाव से थीं तनावग्रस्त - DEAD BODY OF TEACHER FOUND

मुजफ्फरपुर में रेल की पटरी से शिक्षिका का शव बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि वो बीएलओ कार्य के दबाव से परेशान थीं.

DEAD BODY OF TEACHER FOUND
शिक्षिका आशा मिंज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2025 at 12:50 PM IST

2 Min Read

मुजफ्फरपुर: घर से लापता शिक्षिका का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिस्कॉट के पास रेल की पटरी से बरामद हुआ है. मृतका की पहचान 58 वर्षीय आशा मिंज के रूप में हुई है. वो तालिमी मरकज में शिक्षिका थीं और इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रही थीं.

2012 में आशा बनीं थी शिक्षिका: मृतका आशा मिंज मूल रूप से झारखंड की रहने वाली थीं और 2012 में शिक्षिका बनी थीं. अविवाहित आशा मिंज मुजफ्फरपुर शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आमगोला, नीतीश्वर मार्ग स्थित घर में रहती थीं.

क्या कहते हैं परिजन: आशा मिंज के भाई अजय मिंज ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढ़े 6 बजे मेरी बहन (आशा मिंज) भतीजे के साथ क्षेत्र से बीएलओ का काम निपटाकर लौटीं थी. परिवार से मिलने के बाद अपने कमरे में गईं, लेकिन बैग और मोबाइल घर पर छोड़कर अचानक बाहर निकल गईं.

जब देर तक वापस नहीं लौटीं तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उनका कहीं सुराग नहीं लगा. जिसके बाद शनिवार दोपहर काजी मोहम्मदपुर थाना को इस संबंध में सूचना दी गई.

'' मेरी बहन आशा मिंज कोबीएलओ कार्य में पर्यवेक्षक और पुरानी बीएलओ का सहयोग नहीं मिल रहा था. नौ दिनों तक चक्कर लगाने के बाद उन्हें कागजात सौंपे गए. देर रात तक फोन आने और दफ्तर में मजाक उड़ाए जाने से वो मानसिक रूप से परेशान रहती थीं. जिससे कई बार उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी''. -अजय मिंज, भाई

रेल की पटरी पर मिला शिक्षिका का शव: मिठनपुरा थानाध्यक्ष संतोष पंकज ने बताया कि शव रेल की पटरी से मिला है. पोस्टमार्टम के बाद आज परिजनों को शव सौंपा जाएगा. बहरहाल परिजनों ने बीएलओ कार्य में सहयोग नहीं करने वाले कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

'' मिस्कॉट के पास रेल पटरी से शिक्षिका का शव बरामद हुआ है. मामले में यूडी केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. शनिवार को परिजनों ने एसकेएमसीएच पहुंचकर शव की पहचान कपड़े और फोटो के आधार पर की है''. - किरण कुमार, सिटी एसपी पश्चिम

ये भी पढ़ें-

मुजफ्फरपुर: घर से लापता शिक्षिका का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिस्कॉट के पास रेल की पटरी से बरामद हुआ है. मृतका की पहचान 58 वर्षीय आशा मिंज के रूप में हुई है. वो तालिमी मरकज में शिक्षिका थीं और इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रही थीं.

2012 में आशा बनीं थी शिक्षिका: मृतका आशा मिंज मूल रूप से झारखंड की रहने वाली थीं और 2012 में शिक्षिका बनी थीं. अविवाहित आशा मिंज मुजफ्फरपुर शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आमगोला, नीतीश्वर मार्ग स्थित घर में रहती थीं.

क्या कहते हैं परिजन: आशा मिंज के भाई अजय मिंज ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब साढ़े 6 बजे मेरी बहन (आशा मिंज) भतीजे के साथ क्षेत्र से बीएलओ का काम निपटाकर लौटीं थी. परिवार से मिलने के बाद अपने कमरे में गईं, लेकिन बैग और मोबाइल घर पर छोड़कर अचानक बाहर निकल गईं.

जब देर तक वापस नहीं लौटीं तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उनका कहीं सुराग नहीं लगा. जिसके बाद शनिवार दोपहर काजी मोहम्मदपुर थाना को इस संबंध में सूचना दी गई.

'' मेरी बहन आशा मिंज कोबीएलओ कार्य में पर्यवेक्षक और पुरानी बीएलओ का सहयोग नहीं मिल रहा था. नौ दिनों तक चक्कर लगाने के बाद उन्हें कागजात सौंपे गए. देर रात तक फोन आने और दफ्तर में मजाक उड़ाए जाने से वो मानसिक रूप से परेशान रहती थीं. जिससे कई बार उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी''. -अजय मिंज, भाई

रेल की पटरी पर मिला शिक्षिका का शव: मिठनपुरा थानाध्यक्ष संतोष पंकज ने बताया कि शव रेल की पटरी से मिला है. पोस्टमार्टम के बाद आज परिजनों को शव सौंपा जाएगा. बहरहाल परिजनों ने बीएलओ कार्य में सहयोग नहीं करने वाले कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

'' मिस्कॉट के पास रेल पटरी से शिक्षिका का शव बरामद हुआ है. मामले में यूडी केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. शनिवार को परिजनों ने एसकेएमसीएच पहुंचकर शव की पहचान कपड़े और फोटो के आधार पर की है''. - किरण कुमार, सिटी एसपी पश्चिम

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

मुजफ्फरपुर में शिक्षिका का मिला शवMUZAFFARPUR NEWSBIHAR NEWSDEAD BODY OF TEACHER FOUND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.