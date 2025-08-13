ETV Bharat / state

मोतिहारी से अपहृत व्यवसायी का मुजफ्फरपुर में मिला शव, चेहरे पर 15 बार चाकू से वार - MURDER AFTER KIDNAPPING

मोतिहारी में व्यवसायी का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई और शव मुजफ्फरपुर में फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले का खुलासा किया है.

MURDER AFTER KIDNAPPING
मोतिहारी से अपहृत व्यवसायी का मुजफ्फरपुर में मिला शव (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 12:45 PM IST

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में व्यवसायी का अपहरण किया गया और उसकी हत्या कर शव मुजफ्फरपुर में फेंक दिया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से चाकू और बाइक बरामद की गई है.

15 बार चाकू से वार: बता दें कि मोतिहारी में रविवार से लापता व्यापारी नीरज कुमार का शव सोमवार की देर शाम मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में सड़क किनारे से बरामद किया गया. उसके गले और चेहरे पर 15 से अधिक चाकू गोदने के निशान मिले हैं.

हत्या कर शव मुजफ्फरपुर में फेंका: बताया जा रहा है कि नीरज की हत्या कर शव फेंक दिया गया था. मृतक मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र के वृंदावन परसौनी गांव के रहने वाला था. मृतक के पिता अशर्फी‎ साह ने चकिया थाने में पांच आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.

"रविवार को ‎मेरा बेटा सैनिक कैंटीन के पास अपनी ‎दुकान पर था. इस ‎दौरान मुजफ्फरपुर जिला के पारू ‎थाना क्षेत्र के चीउटा गांव निवासी ‎शुभम कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से आए और ‎बकाया रुपए देने के नाम पर ‎बाइक पर बैठा कर उसे अपने साथ ले गए. शुभम ने मेरी बहू के ‎मोबाइल पर फोन किया और ‎दो लाख रुपए फिरौती मांगी और ‎नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी थी."- अशर्फी‎ साह, मृतक के पिता

महिला सहित 6 गिरफ्तार: नीरज के पिता के आरोप पर मोतिहारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुभम को गिरफ्तार कर लिया है. फिर शुभम की निशानदेही पर मुजफ्फरपुर जिले के पारू से शव को बरामद किया. पुलिस ने शव मिलने के बाद एक महिला सहित मुकेश साह और रामेश्वर साह समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ठगी के पैसों को लेकर था विवाद: बताया जा रहा है कि शुभम साइबर ठग गिरोह का संचालन करता है. उसका ननिहाल नीरज के गांव में है. इस कारण दोनों की जान-पहचान थी. इसी का फायदा उठाकर शुभम साइबर ठगी का पैसा उसके (नीरज कुमार) अकाउंट में मंगवाता था. इसी पैसे के लेन-देन में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है.

पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा (ETV Bharat)

"पिता ने लिखित प्रदिवेदन दिया था. पिता ने कहा कि शुभम और कुछ अन्य लोग नीरज को बाइक पर ले गए. पुलिस ने चार को गिरफ्तार किया है. अगले दिन दो को गिरफ्तार किया गया. घटना में प्रयुक्त बाइक और चाकू बरामद किया गया है. प्रतीत हो रहा है कि साइबर फ्रॉड से मामला जुड़ा है और उसी के पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद था."- संतोष कुमार सिंह, चकिया डीएसपी

'मैं पुलिस को सब बात दूंगा': चकिया डीएसपी ने आगे बताया कि 5 हजार रुपये नीरज के अकाउंट में आया था. संभवत: शुभम ने कोई साइबर ठगी की थी. अतीक के खाते के माध्यम से शुभम के खाते में पैसा भेजा गया. नीरज ने इसका विरोध किया होगा. उसने कहा कि मैं इसकी जानकारी पुलिस को दूंगा, इस कारण से उसकी हत्या की गई होगी.

