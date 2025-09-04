धनबाद: जिले के लोदना ओपी क्षेत्र के लोदना श्रमिक कल्याण निवासी 30 वर्षीय बीसीसीएल कर्मी विवेक यादव का शव बुधवार रात लोदना बाजार के मछली पट्टी क्षेत्र में धानो केसरी के बंद आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. शव से तीव्र दुर्गंध आ रही थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना लोदना ओपी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंद आवास का ताला तोड़कर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी.

29 अगस्त से लापता था विवेक

परिजनों के अनुसार, विवेक यादव 29 अगस्त 2025 की शाम को लोदना बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था. इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला. परिजनों ने उसकी तलाश में काफी प्रयास किए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. परेशान होकर परिजनों ने लोदना ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू की, लेकिन तब तक कोई सफलता नहीं मिली. छह दिन बाद बुधवार रात को बंद आवास में विवेक का शव मिलने से मामला और गंभीर हो गया.

मृतक के परिजन और प्रशासन का बयान (ईटीवी भारत)

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

विवेक के परिजनों ने इसे सोची-समझी हत्या करार देते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. परिजनों का कहना है कि विवेक की हत्या कर शव को बंद आवास में छिपाया गया. वहीं, पुलिस का कहना है कि शव मिलने के बाद मामले की गहन जांच की जा रही है. मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

पुलिस ने शुरू की जांच

लोदना ओपी पुलिस ने बताया कि 29 अगस्त को लापता होने की शिकायत मिलने के बाद से ही पुलिस तलाश में जुटी थी. मोबाइल लोकेशन के आधार पर छानबीन की जा रही थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला था. बुधवार रात को बंद आवास में शव मिलने के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

क्षेत्र में तनाव का माहौल

विवेक यादव के शव मिलने की खबर से लोदना क्षेत्र में तनाव का माहौल है. स्थानीय लोग और परिजन इस घटना से आक्रोशित हैं और जल्द से जल्द मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है.

आगे की कार्रवाई

पुलिस इस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश में जुटी है. साथ ही, बंद आवास के मालिक और अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है. इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं.

