दुर्ग से मिली अज्ञात युवती की लाश, लिटिया सिमरिया बॉर्डर पर फैली सनसनी

दुर्ग: नगपुरा चौकी क्षेत्र के लिटिया सिमरिया बॉर्डर एरिया में युवती की लाश मिले से हड़कंप मच गया. शव की पहचान पुलिस अबतक नहीं कर पाई है. शव शनिवार की सुबह एनीकट के पास लोगों ने पड़ा देखा. मृतक युवती की उम्र 30 से 35 साल के बीच की बताई जा रही है. एनीकट के पास लाश होने की खबर जैसे ही लोगों को मिली मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस अब इस कोशिश में जुटी है कि युवती की पहचान जल्द से जल्द हो सके. युवती की पहचान के लिए युवती की फोटो दूसरे थाना पुलिस को भी भेजी गई है.

एनीकट के पास मिली युवती की लाश: लाश मिलने की खबर के बाद नगपुरा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची. टीम के साथ एफएसएल अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर जांच के लिए पहुंचे. घटनास्थल के पास से पुलिस को एक चप्पल भी मिली है. संभावना जताई जा रही कि जो चप्पल मिली है वो मृतक की है. पुलिस की जांच में ये पता चला है कि युवती के माथे पर शरीर पर चोट के कई निशान हैं. पुलिस को शक है कि मृतक युवती के शरीर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है. शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शुरुआती जांच में हत्या की वारदात से इंकार नहीं किया जा सकता है. युवती की पहचान की कोशिश की जा रही है. एफएसएल की टीम मौके से सबूत जुटा रही है. पीएम रिपोर्ट का हमें इंतजार है. पीएम रिपोर्ट से हत्या का समय और मौत का कारण दोनों पता चल सकेगा: विजय अग्रवाल,एसएसपी दुर्ग

दुर्ग एसएसपी पहुंचे मौके पर पहुंचे: घटना की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचे. एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया और जरुरी दिशा निर्देश पुलगांव पुलिस को दिए. दुर्ग एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और हत्या की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.