अमेरिकी महिला पर्यटक के शव का पोस्टमार्टम कर बेटी को सौंपा, दूतावास के माध्यम से भेजा जाएगा यूएस

अमेरिकी महिला पर्यटक की मौत के तीन बाद उसके शव का पोस्टमार्टम हो सका. अब औपचारिकताओं के बाद शव अमेरिका भेजा जाएगा.

US Tourist death in Bharatpur
कर्मचारियों के साथ पर्यटक की बेटी (ETV Bharat Bharatpur)
Published : October 11, 2025 at 2:06 PM IST

भरतपुर: यूएसए के अटलांटा से आई 85 वर्षीय महिला पर्यटक डोरोथी ली नोरा की मौत के तीन दिन बाद शनिवार को उनका शव उनकी बेटी को सौंपा गया. सभी कानूनी और राजनयिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को अमेरिकी दूतावास की देखरेख में अमेरिका भेजा जाएगा. यह पूरा मामला 9 अक्टूबर का है, जब महिला पर्यटक की भरतपुर रेलवे स्टेशन पर अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी.

जीआरपी थाना प्रभारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि शनिवार को महिला पर्यटक डोरोथी का नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाया गया. रिपोर्ट आने के बाद संबंधित सभी दस्तावेज अमेरिकी दूतावास को भेजे गए. उन्होंने बताया कि दूतावास से लगातार संपर्क में रहते हुए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई गईं, ताकि शव को शीघ्र अमेरिका भेजा जा सके. थाना प्रभारी ने बताया कि डोरोथी ली नोरा अपने विदेशी पर्यटकों के ग्रुप के साथ भारत भ्रमण पर आई थीं.

विदेशी नागरिक ​होने के चलते औपचारिकताओं में लगा समय (ETV Bharat Bharatpur)

उन्होंने हाल ही में आगरा के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया था और वहां से वे भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थीं, जहां से उन्हें रणथंभौर के लिए जनशताब्दी ट्रेन पकड़नी थी. ट्रेन के इंतजार के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. तत्काल स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. थाना प्रभारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि विदेशी पर्यटक होने की वजह से पोस्टमार्टम कार्रवाई से संबंधित कागजी औपचारिकताओं में वक्त लगा. जिसकी वजह से तीन दिन बाद शनिवार को पोस्टमार्टम हो सका. अब शव मृतका की बेटी को सौंप दिया गया है. शव को दिल्ली होते हुए अमरीका भेजा जाएगा.

