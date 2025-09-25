ETV Bharat / state

सोनीपत में ड्रेन के पास युवती की डेड बॉडी मिली, हाथ पर अंग्रेजी में "NS" लिखा हुआ, हाईवे से फेंके जाने का शक

हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में ड्रेन के पास युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है.

Body of a young woman was found near a drain in Sonipat with the words NS written on her hand
सोनीपत में ड्रेन के पास युवती की डेड बॉडी मिली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में एक 28 वर्षीय युवती का शव नेशनल ग्रीन हाईवे के नीचे से गुजर रही ड्रेन के किनारे पर मिला है. युवती की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस डेड बॉडी की पहचान करने की कोशिश कर रही है. महिला के हाथ पर अंग्रेजी में "NS" लिखा हुआ है और उसने ब्रांडेड कंपनी की ब्लैक टीशर्ट और जींस पहन रखी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल गोहाना भेज दिया है.

हाईवे के ऊपर से फेंके जाने का शक : लोगों ने ड्रेन के पास डेड बॉडी देखे जाने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी ख़बर दी जिसके बाद गोहाना पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी गई. पुलिस को शक है कि युवती को हाईवे के ऊपर से नीचे फेंका गया होगा. हालांकि मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस महिला की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही आसपास के थानों और जिलों के साथ पुलिस ने जानकारी शेयर की है.

सोनीपत में युवती की डेड बॉडी मिली (Etv Bharat)

"महिला के हाथ पर NS लिखा हुआ है" : सदर थाना प्रभारी लाल सिंह ने बताया कि " पुलिस कंट्रोल रूम को मोहम्मदपुर गांव के नजदीक गोहाना-जींद नेशनल ग्रीन हाईवे के नीचे से गुजर रही ड्रेन 8 के किनारे लाश पड़े होने की ख़बर मिली थी जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंची. ड्रेन के किनारे झाड़ियों में लाश पड़ी हुई थी. महिला के हाथ पर अंग्रेजी में "NS" लिखा हुआ है और उसने टीशर्ट और जींस पहन रखी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जांच अधिकारी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं. पहचान के लिए लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि महिला की आइडेंटिटी का जल्द से जल्द पता चल सके."

हाथ पर अंग्रेजी में "NS" लिखा हुआ (Etv Bharat)
सदर थाना प्रभारी लाल सिंह (Etv Bharat)

