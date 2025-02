ETV Bharat / state

पांच दिन से लापता महिला की कुएं में मिली लाश, हत्या का मामला दर्ज - DEAD BODY OF WOMAN FOUND IN WELL

बकानी थाना, झालावाड़ ( ETV Bharat Jhalawar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Feb 20, 2025, 6:03 PM IST | Updated : Feb 20, 2025, 7:14 PM IST

बकानी थाना अधिकारी रामेश्वर ने बताया कि बांस कोयरा गांव के रोशन लोधा ने पांच दिन पहले महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. गुरुवार को बांस कोयरा गांव में महिला का शव कुएं में मिलने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची व कुएं से शव को बाहर निकलवाया. फिलहाल महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पर लापरवाही का आरोप: मृतका के भाई तुलसीराम ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. तुलसीराम ने बताया कि महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट देते समय परिजनों ने गांव के पवन, तेजकरण, भागचंद तथा अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब उनकी बहन की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया.

झालावाड़: जिले में बकानी थाना क्षेत्र के बांस कोयरा गांव में एक महिला का शव कुएं में मिला. महिला पिछले पांच दिन से लापता थी. मृतका की पहचान रीना लोधा के रूप में हुई. उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बकानी थाने में दर्ज करवाई गई थी. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर महिला को भगाकर ले जाने के आरोप लगाए थे. इस बीच मृतक महिला के परिजनों ने शव को कुएं से बाहर निकालने का विरोध शुरू कर दिया. उनका आरोप था कि महिला की हत्या की गई है. पहले हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए. बाद में मामला बिगड़ता देख आसपास के थाना क्षेत्र से पुलिस जाप्ता मौके पर भेजा गया. हालात संभालने के लिए डीएसपी हर्षराज सिंह खरेडा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों को समझा बुझाकर शव निकालने के लिए राजी किया. इसके बाद कुएं से शव बाहर निकलवाया गया. पढ़ें: कोटा में चाकूबाजी में युवक की हत्या, पुलिस ने दोस्त को दबोचा, सामने आई चौंकाने वाली कहानी बकानी थाना अधिकारी रामेश्वर ने बताया कि बांस कोयरा गांव के रोशन लोधा ने पांच दिन पहले महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. गुरुवार को बांस कोयरा गांव में महिला का शव कुएं में मिलने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची व कुएं से शव को बाहर निकलवाया. फिलहाल महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पर लापरवाही का आरोप: मृतका के भाई तुलसीराम ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. तुलसीराम ने बताया कि महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट देते समय परिजनों ने गांव के पवन, तेजकरण, भागचंद तथा अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब उनकी बहन की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया.

Last Updated : Feb 20, 2025, 7:14 PM IST