पैर में जंजीर बंधा हुआ लड़की का शव बरामद! पुलिस ने कहा- हत्या कर शव को फेंका

पलामू में एक लड़की की लाश मिली है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है.

BODY FOUND IN PALAMU
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
पलामूः पुलिस ने नावाबाजार थाना क्षेत्र के राजदरिया के जंगल से एक अज्ञात लड़की का शव बरामद किया है. लड़की के पैर में जंजीर बंधे हुए हैं, जबकि चेहरा एवं शरीर के कई हिस्सों में जख्म के निशान हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस 72 घंटे तक शव को सुरक्षित रखेगी पहचान नहीं होने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा.

नावाबाजार थाना को सूचना मिली थी कि राजदरिया के इलाके में एक झाड़ी में लड़की का शव फेंका हुआ है. इसी सूचना के आलोक में नावाबाजार थाना प्रभारी संजय कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची थी. लड़की के एक पैर में जंजीर बंधा हुआ था.

थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि लड़की की हत्या कर शव को इलाके में फेंका गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और लड़की की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. आसपास के थाना से भी संपर्क किया गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पुलिस की तकनीकी बिंदुओं पर भी अनुसंधान कर रही है.

दरअसल जिस इलाके में यह शव बरामद हुआ है वह इलाका आर्केस्ट्रा के लिए भी चर्चित है. पहले भी लड़की की हत्या समेत कई मामलों को लेकर आर्केस्ट्रा कलाकारों से तार जुड़ चुका है. शव को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भीड़ लग गई थी.

