बिलासपुर: घुमारवीं उपमंडल में वीरवार देर शाम सामने आई घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया. शहर से करीब तीन किलोमीटर दूर नेशनल हाइवे किनारे एक कार के भीतर बैंक कर्मी और पूर्व सैनिक विपिन ठाकुर (42) का शव बरामद हुआ. मौके की स्थिति और परिस्थितियां इतनी रहस्यमयी थीं कि ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि यह आत्महत्या है या हत्या.

मृतक की पहचान गांव भपराल तहसील घुमारवीं निवासी विपिन ठाकुर के रूप में हुई है. विपिन वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोरसिंघी शाखा में तैनात थे. घटना ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. जानकारी के अनुसार विपिन ठाकुर पहले भारतीय नौसेना में सेवाएं दे चुके थे और सेवानिवृत्ति के बाद एसबीआई में नौकरी कर रहे थे. उनके बच्चे घुमारवीं के एक निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, जिस कारण वो परिवार सहित घुमारवीं शहर में किराये के कमरे में रह रहे थे. वीरवार सुबह वो किसी सहकर्मी के साथ ड्यूटी के लिए निकले थे, जबकि अपनी निजी गाड़ी घुमारवीं में ही खड़ी की थी. शाम करीब 6 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया, जब काफी समय बाद वो घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी ने परिचितों को सूचना दी. परिवार बार बार फोन पर संपर्क कर रहा था, लेकिन मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था. इसके बाद परिजनों ने विपिन की तलाश शुरू की.

गाड़ी में मिला शव

तलाश के दौरान रात करीब 9 बजे क्वार्टर से लगभग दो किलोमीटर दूर हाईवे किनारे बल्लू में एक ट्रक के पीछे खड़ी उनकी कार नजर आई. गाड़ी को खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. बाद में गाड़ी की दूसरी चाबी मंगवाई गई और जब दरवाजा खोला गया तो सभी दंग रह गए. अंदर विपन ठाकुर का चेहरा और मुंह प्लास्टिक के लिफाफे और टेप से पूरी तरह लिपटा हुआ था. उनके मुंह में गैस सिलेंडर की पाइप लगी हुई थी और हीलियम सिलेंडर का रेगुलेटर पूरी तरह खुला था. अस्पताल में चिकित्सकों ने हालात देखते हुए मामला संदिग्ध मानते हुए शव को एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया, ताकि फोरेंसिक विशेषज्ञों की निगरानी में पोस्टमार्टम हो सके. शुक्रवार को एम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

सुसाइड नोट बरामद

गाड़ी से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है. सुसाइड नोट में ऑफिस के वर्क प्रेशर और घरेलू झगड़ों को मौत का कारण बताया गया है. इस मामले पर डीएसपी चंदपाल सिंह ने बताया कि 'मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोस्टमार्टम विशेषज्ञों की निगरानी में एम्स बिलासपुर में करवाया गया. शव के पास सुसाइड नोट और सिलेंडर मिला है. मामले की जांच जारी है.'

ये भी पढ़ें: कहासुनी में सहकर्मी ने चाकू घोंपकर की युवक की हत्या, डलहौजी पुलिस ने आरोपी को पकड़ा