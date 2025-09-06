ETV Bharat / state

पहले जान ली और फिर खुद जान दी! जानें, गढ़वा से बरामद दो शव की कहानी

गढ़वा में युवक और युवती का शव बरामद हुआ है. इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

bodies of young man and young woman found from forest in Garhwa
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2025 at 6:14 PM IST

2 Min Read

गढ़वा: एक प्रेमिका जब प्रेमी से अपने प्यार का हक मांगने गई तो प्रेमी ने पहले प्यार के बदले में अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया फिर खुद की जान ले ली. ये मामला गढ़वा थाना क्षेत्र का है.

पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला प्रेमी अपने बड़े भाई की साली से प्यार करता था जबकि बड़े भाई की साली का शादी हो चुकी थी. प्रेमिका दो बच्चे की मां होने के बाद भी अपने जीजा के भाई से प्यार करती थी और लगभग एक दो माह से अपने पति को छोड़ दी.

इस बीच उसके प्रेमी की शादी होने वाली थी और प्रेमिका नहीं चाहती थी कि उसके आशिक की शादी किसी दूसरे से हो. इसे लेकर प्रेमी-प्रेमिका के बीच अजमंजस की स्थिति पैदा हो गई. एक तरफ प्रेमी की शादी तय होना तो दूसरी तरफ प्रेमिका द्वारा प्रेमी पर शादी नहीं करने का दबाव था. इसे लेकर प्रेमी ने प्रेमिका को बुलाया और पहले अपनी प्रेमिका की हत्या की और फिर खुद को मौत के हवाले कर लिया.

पुलिस इस मामले के अनुसंधान में जुट गई है. एसडीपीओ नीरज कुमार का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है, एक युवक और युवती का शव बरामद किया गया है जो खोनहर नाथ मंदिर क्षेत्र के जंगल से बरामद किया गया है. इसमें मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BODIES OF MAN AND WOMAN FOUNDBOY MURDER GIRLFRIENDCRIME NEWS GARHWAप्रेम प्रसंग में हत्या और आत्महत्याMAN AND WOMAN BODY FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.