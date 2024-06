ETV Bharat / state

तालाब में उतराया मिला दो बच्चों का शव, खेलते समय लापता हो गए थे दोनों सगे भाई - Bodies of two children found in pond

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 15 hours ago

तालाब में उतराया मिला दो बच्चों का शव ( PHOTO CREDIT ETV BHARAT )

मिर्जापुर : घर के पास ही खेलने गए दो सगे भाई अचानक लापता हो गए. अगले दिन दोनों बच्चों के शव गांव के तालाब में उतराया मिला. परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है. इसमें एक बच्चे की उम्र 3 और दूसरे की डेढ़ वर्ष है. पुलिस ने बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं. घटना कटरा कोतवाली क्षेत्र के बरौंधा मुसहर बस्ती की है. बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब दो बच्चों का उतराया शव मिला. बताते हैं कि बस्ती के रहने वाले प्रमोद के दो बच्चे रोहित (3) और डेढ़ वर्षीय मोहित आम के पेड़ के पास गुरुवार सुबह खेलने गए थे. इसी दौरान दोनों लापता हो गए. देर शाम तक बच्चों के नहीं लौटने पर पिता ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी. शुक्रवार सुबह तालाब में दोनों बच्चों के शव मिले. दोनों बच्चों के शव तालाब में उतरा रहे थे. गांववालों ने परिजनों को जानकारी दी, इसके बाद तो कोहराम मच गया. बच्चों के शव तालाब से बाहर निकाले गए. परिजनों का कहना है कि बच्चों की हत्या कर शव तालाब में फेंके गए. इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई. फिलहाल पुलिस ने बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं. बच्चों के पिता प्रमोद ने बताया कि बच्चों के शाम तक घर नहीं आने पर पुलिस को सूचना दी गई. सुबह उनका शव मिला. प्रमोद ने न्याय की गुहार लगाई है.