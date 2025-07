ETV Bharat / state

धौलपुर: घर से लापता दंपती की लाश पार्वती नदी में मिली, आत्महत्या या हादसा? जांच जारी - COUPLE WAS MISSING FOR FOUR DAYS

दिहोली थाना, धौलपुर ( ETV Bharat Dholpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 29, 2025 at 10:36 AM IST 2 Min Read

धौलपुर: जिले के दिहोली थाना इलाके में ढोढ़ी का पुरा गांव के पास पति-पत्नी की लाश पार्वती नदी में तैरती मिली. इससे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने दंपती के शव राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल पहुंचाए. जांच से खुलासा होगा कि यह हादसा है या आत्महत्या. दंपती के चार बच्चे हैं. पति-पत्नी चार दिनों से लापता थे. फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी है. दिहोली थानाधिकारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि दोनों डेड बॉडी नदी से निकाल राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाई. परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराएंगे. मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं. पति-पत्नी ने आत्महत्या की या हादसे में जान गई, इसका खुलासा जांच के बाद हो सकेगा. ढोढ़ी का पुरा निवासी महेश जाटव (32) एवं पत्नी रविता जाटव (30) शुक्रवार देर शाम अचानक घर से लापता हो गए थे. रात भर परिजन तलाशते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. मंगलवार सुबह ग्रामीणों को नदी किनारे तैरती पति-पत्नी की लाश दिखी. इससे सनसनी फैल गई. मौके पर परिजन और ग्रामीण पहुंचे. घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी पटेल भी आए. लोगों की मदद से दोनों शव निकलवा राजाखेड़ा अस्पताल पहुंचाए. हल्का पटवारी प्रवीण कुमार ने बताया कि दंपती के तीन बेटियां व एक बेटा है.