गया : बिहार गया जिले के बोधगया प्रखंड में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है. झारखंड में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं. प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रातभर माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की.

प्रशासन ने की माइकिंग : बोधगया प्रखंड के कई गांव में शनिवार की रात बाढ़ के डर में गुजरी. प्रशासन ने रात 11 बजे से माइकिंग शुरू की और लोगों को सतर्क रहने को कहा. गांवों में निचले इलाकों के घरों को खाली कराया गया.

खाना खाते बाढ़ प्रभावित लोग (ETV Bharat)

झारखंड की बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें : पड़ोसी राज्य झारखंड में हो रही भारी बारिश ने बिहार के कई इलाकों को संकट में डाल दिया है. जिले की नदियां लगातार उफान पर हैं. मुहाने और निरंजना नदी का जलस्तर खतरे के लेवल से ऊपर पहुंच गया है.

बसाढ़ी पंचायत में खाली कराए गए घर : बसाढ़ी पंचायत के उपमुखिया ने बताया कि देर रात प्रशासन ने महादलित टोले समेत निचले हिस्सों को खाली कराया. बसाढ़ी के बतसपुर और छाछ गांव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया.

इलाकों से टूटा संपर्क : शुक्रवार रात से बोधगया प्रखंड की हालत खराब है. पानी घुसने से कई गांव प्रभावित हुए हैं. सिलैंजा रोड पर पानी भरने से बोधगया का इटवा-मोहनपुर से संपर्क टूट गया है.

झारखंड की बारिश से बोधगया में बाढ़ का कहर (ETV Bharat)

बाढ़ की दहशत में गुजर रही रात : रातभर पुलिस ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में माइकिंग कर लोगों को सावधान किया. अधिकारियों ने कहा कि जलस्तर शुक्रवार से अधिक बढ़ सकता है. लोगों से निचली मंजिल पर न सोने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई.

डैम टूटा, फसल बर्बाद : बाढ़ से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. बसाढ़ी पैक्स के गोदाम में रखा गेहूं और चावल भी खराब हो गया है. बतसपुर गांव में बने डैम का हिस्सा टूटने से पानी कई गांवों में घुस गया.

350 लोग सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट : जिला पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. 250 लोग कम्युनिटी किचन में भोजन कर रहे हैं. 100 प्रभावित परिवारों को पॉलीथिन शीट दी गई है.

''झारखंड राज्य के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण मुहाने नदी उफान पर है, नदी के जल स्तर में शुक्रवार से ही बढ़ोतरी हो गई थी, जिस कारण बोधगया प्रखंड के कुछ गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, मुहाने नदी का पानी बोधगया के बसाढ़ी, सिलौजा, बतसपुर, घोघरिया, मोराटाल आदि गांव में घुस चुका है, इस से कुछ घर प्रभावित हुए हैं, प्रभावित गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था की गई है.''- शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी, गया

ये भी पढ़ें-