सूरवाल बांध में पलटी 10 लोगों से भरी नाव, 8 को बचाया, दो लोगों की तलाश जारी - BOAT ACCIDETN IN SOORWAL DAM

सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध में 10 लोगों से भरी नाव पलट गई. दो युवकों का रेस्क्यू किया जा रहा है.

सूरवाल बांध में पलटी नाव (ETV Bharat Sawai Madhopur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 7:58 PM IST

सवाई माधोपुरः जिले में हुई भारी बारिश के बाद क्षेत्र में जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है. नदी-नाले उफान पर हैं. जिसके चलते शुक्रवार को हादसे सामने आए. वहीं भारी बारिश के चलते सूरवाल बांध पर चादर चल रही है. मौज मस्ती के चक्कर में कुछ लोगों ने बांध के तेज बहाव में नाव को उतार दिया. नाव में करीब 10 लोग सवार थे. पानी के तेज बहाव के चलते नाव अनियंत्रित होकर पलट गई. जिससे नाव में सवार सभी लोग पानी के तेज बहाव में बह गए. इनमें से 8 को बचा लिया गया है, जबकि 2 युवकों का रेस्क्यू किया जा रहा है.

एडिशनल एसपी रामकुमार कस्वा ने बताया कि जिले में हुई बारिश के चलते सूरवाल बांध में बांध पर तीन से चार फीट की चादर चल रही है. इसी दौरान ओवरफ्लो सुरवाल बांध में मौज मस्ती के लिए कुछ लोग नाव में सवार हुए और तेज बहाव पानी में चले गए. पानी की उठती लहरों में फंसने से नाव अनियंत्रित होकर पलट गई. इससे नाव में सवार सभी लगभग 10 लोग पानी में बह गए. सूचना मिलते ही सूरवाल थाना पुलिस, जिला प्रशासन का लवाजमा एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा. स्थानीय ग्रामीणों एवं एनडीआरएफ की टीम ने लोगों की सहायता से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जबकि एक व्यक्ति की तलाश की जा रही है. वहीं एक युवक बांध के दूसरे छोर पर फंसा हुआ है. जिसे निकालने के लिए बचाव दल प्रयास में जुटा है. जानकारी के अनुसार नाव में मऊ का पूर्व सरपंच रतनलाल मीना भी सवार था, जिसका अभी तक पता नहीं चला है.

सामने आया नाव पलटने का वीडियो (ETV Bharat Sawai Madhopur)

घटना का वीडियो आया सामनेः घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में नाव का संतुलन बिगड़ने के बाद लोगों को तेज बहाव में बहता हुआ साफ देखा जा सकता है. वहीं, लोगों को बहता देख ग्रामीणों ने मशक्कत करते हुए लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन शेष अन्य लोगों का पता नहीं चल सका. ग्रामीणों की सूचना पर एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची.

रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या बोले ग्रामीण और पुलिस (ETV Bharat Sawai Madhopur)

सवाई माधोपुर में 10 इंच बारिशः मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सवाई माधोपुर में सर्वाधिक 254 एमएम यानी 10 इंच बारिश दर्ज की गई है. इसके बाद दूसरे नंबर पर भी सवाई माधोपुर जिले के भाड़ौती में 230 एमएम यानी करीब 9 इंच बारिश हुई है. जिले में लगातार जारी बारिश से कई जगह हालात बिगड़ने लगे हैं. लटिया नाला ओवरफ्लो होकर बहने लगा. इसके चलते पुराने शहर में जलभराव की समस्या गहरा गई. उपखंड क्षेत्र से गुजर रहे NH-552 पर उघाड़ पुलिया टूट गई. इससे सवाई माधोपुर-श्योपुर-खंडार का संपर्क कट गया. मानसरोवर बांध से भारी पानी की निकासी के कारण पुलिया टूटी है. पुलिया में पहले मिट्टी भरकर मरम्मत की थी, लेकिन लगातार बारिश ने फिर बहा दिया.

