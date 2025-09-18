केवलादेव में मिलेगा केरल जैसा अनुभव, शुरू होगी बोट सफारी, पर्यटक दुर्लभ पक्षियों को नजदीक से देख सकेंगे
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अक्टूबर से नाव सफारी शुरू होगी. पर्यटक पक्षियों के बीच केरल जैसे अनुभव का आनंद लेंगे.
Published : September 18, 2025 at 6:33 AM IST
भरतपुर: राजस्थान का विश्वप्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए एक नया रोमांच लेकर आ रहा है. हर साल की तरह अक्टूबर से शुरू होने जा रही नाव सफारी पर्यटकों को ऐसा अनुभव देगी, जैसे वे दक्षिण भारत के केरल के बैकवाटर्स में नौकायन कर रहे हों, क्योंकि इस बार उद्यान में पानी की उपलब्धता अच्छी है. चारों ओर हरियाली से घिरे जंगल, तालाबों में तैरती नावें और ऊपर उड़ते रंग-बिरंगे पक्षियों का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देगा.
यह सफर करीब 3 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर होगा, जहां सैलानी डार्टर, कॉर्मोरेंट, पेंटेड स्टार्क और नाइट हेरोन जैसे दुर्लभ पक्षियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में नजदीक से देख सकेंगे. नाव सफारी के दौरान पक्षियों के घोंसलों में चहचहाते बच्चों को देखना एक ऐसा दृश्य होगा, जिसे कोई पर्यटक जीवन भर नहीं भूल पाएगा. पैदल या रिक्शा सफारी में जो पक्षी आसानी से नजर नहीं आते, वे यहां अपने वास्तविक रूप में दिखाई देंगे.
औपचारिकताएं अंतिम चरण में: उद्यान निदेशक मानस सिंह ने बताया कि नाव सफारी शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है. परिवहन विभाग और श्रम विभाग से जरूरी औपचारिकताएं कराई जा रही हैं और संभावना है कि अगले एक सप्ताह में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी. फिलहाल नावों की मरम्मत और देखभाल का काम चल रहा है ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने बताया कि नावों को नए सिरे से रंग-रोगन कर, जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तैयार किया जा रहा है. पर्यटक पूरी सुविधा के साथ इस सफर का आनंद ले सकेंगे.
चार और आठ सीटर नावें, शुल्क भी तय: मानस सिंह ने बताया कि इस बार पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार की नावें उपलब्ध कराई जा रही हैं, चार सीटर और आठ सीटर. चार सीटर नाव में सवारी का शुल्क 330 रुपए है, जबकि आठ सीटर नाव का शुल्क 660 रुपए तय किया गया है. शुल्क निर्धारण का उद्देश्य पर्यटकों को किफायती दरों पर बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है. उद्यान निदेशक ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर नई दरें जारी की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये शुल्क सभी के लिए सुगम और सुविधाजनक रहेगा. साथ ही नावों में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि सफर न केवल रोमांचक हो बल्कि सुरक्षित भी हो.
दुर्लभ पक्षियों से होगा साक्षात्कार: नाव सफारी का सबसे बड़ा आकर्षण होगा दुर्लभ पक्षियों का नजदीक से अनुभव. डार्टर, कॉर्मोरेंट, पेंटेड स्टार्क और नाइट हेरोन जैसे पक्षी आमतौर पर दूर से दिखते हैं, लेकिन नाव सफारी के दौरान ये इतनी करीब होंगे कि पर्यटक उनके व्यवहार, आवाज और घोंसलों में पल रहे बच्चों को देख सकते हैं. यह अनुभव विशेष रूप से पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए अद्भुत रहेगा. पानी में तैरती नाव और ऊपर उड़ते पक्षियों के झुंड का दृश्य हर किसी के लिए यादगार बनेगा.
‘केरल’ जैसा अहसास देगा यह सफर: मानस सिंह का मानना है कि नाव सफारी के दौरान पर्यटक राजस्थान में रहते हुए भी दक्षिण भारत के केरल की सुंदरता का अनुभव कर सकेंगे. तालाबों में पानी की लहरों के बीच चलती नाव, चारों ओर घना जंगल और पक्षियों का कलरव एक साथ मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जो किसी सपने जैसा लगे. यह सफर न केवल रोमांचक होगा, बल्कि मन को सुकून और प्रकृति से जुड़ने का अवसर भी देगा.
पर्यटन सीजन में मिलेगा नया आकर्षण: भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हर साल अक्टूबर से मार्च के बीच देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है. इस समय प्रवासी पक्षियों का डेरा लगता है, जो रूस, साइबेरिया और यूरोप से आते हैं. नाव सफारी के जरिए पर्यटक इन पक्षियों को बेहद करीब से देख सकेंगे. यह नई सुविधा उद्यान में पर्यटन को और बढ़ावा देगी. खासकर उन लोगों के लिए जो वाइल्डलाइफ और पक्षी अवलोकन में रुचि रखते हैं, यह अनुभव अविस्मरणीय रहेगा.
