बिहार में नाव हादसा, पांच महिलाओं के शव बरामद
बिहार में हुए नाव हादसे में कुल 5 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं. परसो एक शव मिला था, आज 4 को निकाला गया. पढ़ें
Published : September 25, 2025 at 8:02 PM IST
सुपौल : बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा हुआ. त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गुड़िया पंचायत के बेलापट्टी स्थित बेंगा मिरचैया नदी में 23 सितंबर की शाम हुए नाव हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. इस हादसे में लापता हुई चार महिलाओं का शव घटना के 41 घंटे बाद गुरुवार को एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया. हादसे के बाद से ही नदी किनारे लोगों की भीड़ जुटी रही. शव मिलने के बाद गांव में मातम छा गया.
क्या है पूरा मामला ? : दरअसल, मंगलवार की शाम महिलाएं घास लेकर नाव से नदी पार कर रही थी. नाव पर 12 महिलाएं और दो पुरुष नाविक सवार थे. नदी पार करते वक्त नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई. हादसे के तुरंत बाद ही नाविक फरार हो गए. ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की मदद से सात महिलाओं को देर शाम सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया. वहीं, एक महिला को भी उसी दिन नदी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
इस हादसे में चार महिलाएं गहरे पानी में डूबकर लापता हो गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार की देर शाम ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई. लगातार नदी में खोज अभियान शुरू कर दिया. बुधवार की सुबह बिहटा, पटना से विशेष एनडीआरएफ की टीम ड्रोन कैमरे के साथ घटना स्थल पर पहुंची और एयर सर्विलांस के जरिए तलाश शुरू की. बावजूद इसके बुधवार देर रात तक लापता महिलाओं का कुछ पता नहीं चल सका. अंततः गुरुवार सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. सभी चार महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए.
शवों की हुई पहचान : बरामद शवों की पहचान छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत के चकला गांव वार्ड नंबर 2 निवासी मटर मुखिया की 25 वर्षीय पुत्री काजल देवी, जोगो मुखिया की 45 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी, नरेश मुखिया की 30 वर्षीय पत्नी मंजुला देवी और बिरेश मुखिया की 30 वर्षीय पत्नी ममता देवी के रूप में हुई. चारों महिलाएं आपस में रिश्तेदार थी. एक ही परिवार से ताल्लुक रखती थी.
इस हादसे में पहले ही काजल देवी की मां संजन देवी की मौत हो चुकी थी. इस तरह एक ही परिवार के पांच सदस्य इस दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेजा दिया गया.
माहौल हुआ गमगीन : नदी में शव मिलने के बाद मृतकों के परिजनों के रोने से पूरा इलाका गमगीन हो गया. गांव के लोग सदमे में हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि नाव पर अधिक भार नहीं होता और नाविक सतर्क रहते, तो यह दर्दनाक हादसा टल सकता था. स्थानीय लोगों ने नाविकों को पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग की है. बेंगा मिरचैया नदी में हुए इस नाव हादसे ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था, बावजूद इसके नावों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए. वहीं हादसे के बाद एनडीआरएफ टीम का लगातार प्रयास सराहनीय रहा, लेकिन चारों महिलाओं को बचाया नहीं जा सका. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक ही परिवार की पांच महिलाओं की असामयिक मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है.
सभी मृतका के आश्रितों को दी जायेगी सरकारी मदद : एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि बुधवार को भी दिन भर सर्च ऑपरेशन चला. एनडीआरएफ की पटना टीम ने एयर सर्विलांस के जरिए खोज जारी रखी, लेकिन सफलता नहीं मिली. गुरूवार की सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बाद एक-एक कर चारों लापता महिलाओं के शव बरामद किए गए. शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया गया है.
''मृतक संजन देवी, जो छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत के चकला वार्ड 02 की निवासी और मटर मुखिया की 38 वर्षीय पत्नी थी. पोस्टमार्टम के बाद आपदा के तहत उनके आश्रित को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया गया. अन्य चार मृतकों के परिवारों को भी पोस्टमार्टम के बाद प्रत्येक को 4 लाख रुपये मुआवजा प्रदान किया जाएगा. पुलिस प्रशासन द्वारा जांच जारी है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.''- अभिषेक कुमार, एसडीएम
