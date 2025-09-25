ETV Bharat / state

बिहार में नाव हादसा, पांच महिलाओं के शव बरामद

सुपौल : बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा हुआ. त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गुड़िया पंचायत के बेलापट्टी स्थित बेंगा मिरचैया नदी में 23 सितंबर की शाम हुए नाव हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. इस हादसे में लापता हुई चार महिलाओं का शव घटना के 41 घंटे बाद गुरुवार को एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया. हादसे के बाद से ही नदी किनारे लोगों की भीड़ जुटी रही. शव मिलने के बाद गांव में मातम छा गया.

क्या है पूरा मामला ? : दरअसल, मंगलवार की शाम महिलाएं घास लेकर नाव से नदी पार कर रही थी. नाव पर 12 महिलाएं और दो पुरुष नाविक सवार थे. नदी पार करते वक्त नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई. हादसे के तुरंत बाद ही नाविक फरार हो गए. ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की मदद से सात महिलाओं को देर शाम सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया. वहीं, एक महिला को भी उसी दिन नदी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इस हादसे में चार महिलाएं गहरे पानी में डूबकर लापता हो गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार की देर शाम ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई. लगातार नदी में खोज अभियान शुरू कर दिया. बुधवार की सुबह बिहटा, पटना से विशेष एनडीआरएफ की टीम ड्रोन कैमरे के साथ घटना स्थल पर पहुंची और एयर सर्विलांस के जरिए तलाश शुरू की. बावजूद इसके बुधवार देर रात तक लापता महिलाओं का कुछ पता नहीं चल सका. अंततः गुरुवार सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. सभी चार महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए.

नदी में चलाया गया ऑपरेशन (ETV Bharat)

शवों की हुई पहचान : बरामद शवों की पहचान छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत के चकला गांव वार्ड नंबर 2 निवासी मटर मुखिया की 25 वर्षीय पुत्री काजल देवी, जोगो मुखिया की 45 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी, नरेश मुखिया की 30 वर्षीय पत्नी मंजुला देवी और बिरेश मुखिया की 30 वर्षीय पत्नी ममता देवी के रूप में हुई. चारों महिलाएं आपस में रिश्तेदार थी. एक ही परिवार से ताल्लुक रखती थी.

इस हादसे में पहले ही काजल देवी की मां संजन देवी की मौत हो चुकी थी. इस तरह एक ही परिवार के पांच सदस्य इस दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेजा दिया गया.