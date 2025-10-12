ETV Bharat / state

बिहार में 15 लोगों भरी नाव पलटी, एक व्यक्ति की मौत

मोतिहारी में नाव पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी. नाव में 15 लोग सवार थे, इसी दौरान सिकरहना नदी में हादसा हो गया.

Boat Capsize In Motihari
कांसेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है. 15 लोगों से भरी नाव पलट गयी है. घटना लखौरा थाना क्षेत्र के लखौरा पुरबारी टोला के पास सिकरहना नदी की है. एक व्यक्ति कैलाश सहनी (45) की इलाज के दौरान मौत हो गई. लापता लोगों की पहचान बाबूलाल साहनी (45) और मुकेश साहनी (26) के रूप में हुई है.

तेज हवा की चपेट में नाव पलटी: स्थानीय लोगों के अनुसार रविवार को ग्रामीण पशुओं के लिए चारा लेकर लौट रहे थे. नदी पार करते समय नाव तेज हवा की चपेट में आ गई. हवा के दबाव से नाव का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते पलट गई. घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.

मोतिहारी में नाव पलटी (ETV Bharat)

12 लोग सुरक्षित बचाए गए: नाव पलटते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत नदी में कूदकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिन्हें तुरंत स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में भर्ती कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सर्च अभियान जारी: गुगली साहनी, दिलीप साहनी, जंगली सहनी, सत्यनारायण सहनी, गोपालजी प्रसाद, डिस्को साहनी, राजू साहनी, राधेश्याम साहनी और शिवपूजन साहनी को निकाल लिया गया है. 2 लोग अब तक लापता हैं. जिनकी तलाश में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम सिकरहना नदी के किनारे सर्च अभियान चला रही है.

सावधानी बरतने की अपील: इलाके के लोगों के अनुसार सिकरहना नदी में हाल ही में आई बाढ़ के कारण धारा बेहद तेज है. जिससे नावों का संचालन खतरनाक हो गया है. बाढ़ का पानी पूरे इलाके में फैला हुआ है. आसपास के कई गांव जलमग्न हैं. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत नदी पार न करें और नाव से यात्रा करते समय सावधानी बरतें. आपदा प्रबंधन राजेश्वरी पांडेय ने कहा कि रविवार की सुबह की घटना है. ग्रामीणों ने नदी में कूदकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

"15 लोग सवार थे. एक की मौत हो गई है. स्थानीय लोगों की मदद से करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिन्हें तुरंत स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में भर्ती कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है." -राजेश्वरी पांडेय, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी

