BMW कार हादसा: कोर्ट ने कहा- सभी साक्ष्यों की सत्यता और कंटेंट के बारे में बताने को पुलिस को बाध्य नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू कांड मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि आरोपी के कहने पर जांच एजेंसी की ओर से एकत्र किए गए साक्ष्य की सत्यता और उसके कंटेंट बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने कहा कि कोर्ट ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का आदेश दिया है. एसएचओ से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है.

कोर्ट ने कहा कि एसएचओ से पूछा गया है कि क्या संबंधित सीसीटीवी फुटेज पिलर नंबर 65 और 67 के बीच का है. दरअसल, 18 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले की आरोपी गगनदीप कौर की ओर से घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने की मांग पर कैंटोनमेंट पुलिस थाने के एसएचओ को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने एसएचओ को केस फाइल के साथ तलब किया था.

सुनवाई के दौरान गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वकील गगन भटनागर और निखिल कोहली ने कहा कि मीडिया ब्रीफिंग में डीसीपी ने कहा कि घटना की सीसीटीवी फुटेज है और उन्होंने इसे देखी भी है. ये सीसीटीवी फुटेज आरोपी और पीड़ित को दिखाया भी गया था. उन्होंने मांग की की पिलर नंबर 66 और 67 के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की जरूरत है.