ETV Bharat / state

BMW कार हादसा: कोर्ट ने कहा- सभी साक्ष्यों की सत्यता और कंटेंट के बारे में बताने को पुलिस को बाध्य नहीं किया जा सकता

कोर्ट ने कहा कि एसएचओ से पूछा गया है कि क्या संबंधित सीसीटीवी फुटेज पिलर नंबर 65 और 67 के बीच का है.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू कांड मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि आरोपी के कहने पर जांच एजेंसी की ओर से एकत्र किए गए साक्ष्य की सत्यता और उसके कंटेंट बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने कहा कि कोर्ट ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का आदेश दिया है. एसएचओ से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है.

कोर्ट ने कहा कि एसएचओ से पूछा गया है कि क्या संबंधित सीसीटीवी फुटेज पिलर नंबर 65 और 67 के बीच का है. दरअसल, 18 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले की आरोपी गगनदीप कौर की ओर से घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने की मांग पर कैंटोनमेंट पुलिस थाने के एसएचओ को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने एसएचओ को केस फाइल के साथ तलब किया था.

सुनवाई के दौरान गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वकील गगन भटनागर और निखिल कोहली ने कहा कि मीडिया ब्रीफिंग में डीसीपी ने कहा कि घटना की सीसीटीवी फुटेज है और उन्होंने इसे देखी भी है. ये सीसीटीवी फुटेज आरोपी और पीड़ित को दिखाया भी गया था. उन्होंने मांग की की पिलर नंबर 66 और 67 के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की जरूरत है.

बता दें कि, कोर्ट ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दिया था. 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू हादसा हुआ था. हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई थ. वहीं हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.

गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि वो कार चला रही थीं. दिल्ली पुलिस ने 15 सितंबर को गगनप्रीत कौर गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने गुरुवार तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें:

  1. बीएमडब्ल्यू कार हादसे के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
  2. दिल्ली में बीएमडब्ल्यू ने मारी बाइक को टक्कर, वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

PATIALA HOUSE COURT ON BMW CASEधौला कुंआ बीएमडब्ल्यू हादसाDHAULA KUAN BMW ACCIDENTPATIALA HOUSE COURTDELHI BMW CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.