BMW कार हादसा: आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

पटियाला हाउस कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू कार हादसा मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने जमानत याचिका फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.

दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों को देखा. कोर्ट ने 24 सितंबर को दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों को पेश करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वकील प्रदीप राणा ने कहा कि आरोपी की मंशा गलत नहीं थी. गगनप्रीत कौर ने वेंकटेश्वर अस्पताल को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. गगनप्रीत कौर ने पीसीआर को भी फोन किया. यहां तक कि आरोपी ने घायलों को न्यूलाईफ अस्पताल लेकर गई और अपने पिता को इलाज के लिए जरुरी इंतजाम करने को कहा.

वकील प्रदीप राणा ने आगे कहा कि घटना के दस घंटे के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई. आरोपी कोई अग्रिम जमानत नहीं मांग रही है, वो दस दिनों से हिरासत में है. उसे भागने का भी कोई खतरा नहीं है, उसने जांच में भी सहयोग किया है. उसके मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. वहीं, गगनप्रीत की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी के घर से एम्स अस्पताल न्यूलाईफ के मुकाबले नजदीक था. दुर्घटना में गोल्डन आवर का सिद्धांत होता है और जल्दी चिकित्सा देना होता है.

वकील अतुल श्रीवास्तव ने आगे कहा कि अस्पताल ने जो दस्तावेज बनाए थे उसमें समय का कोई उल्लेख नहीं है. आरोपी की ओर से किया गया फोन पुलिस को सूचना देने के मकसद से नहीं, बल्कि घटना की सूचना देने की नीयत से था. अस्पताल से जिसने पुलिस को फोन किया उसने कहा कि एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि एक घायल है. आरोपी साउथ दिल्ली में छह सालों से रह रही हैं और उन्हें इलाके के अस्पतालों की पूरी जानकारी थी. आरोपी का मकसद घायल को बचाना नहीं बल्कि खुद को कानूनी प्रक्रियाओं से बचाना था.

बता दें कि, कोर्ट ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दिया था. 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू हादसा हुआ था. हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई थ. वहीं हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.

गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि वो कार चला रही थीं. दिल्ली पुलिस ने 15 सितंबर को गगनप्रीत कौर गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने गुरुवार तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी.

