BMW कार हादसा: आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू कार हादसा मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने जमानत याचिका फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.

दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों को देखा. कोर्ट ने 24 सितंबर को दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों को पेश करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वकील प्रदीप राणा ने कहा कि आरोपी की मंशा गलत नहीं थी. गगनप्रीत कौर ने वेंकटेश्वर अस्पताल को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. गगनप्रीत कौर ने पीसीआर को भी फोन किया. यहां तक कि आरोपी ने घायलों को न्यूलाईफ अस्पताल लेकर गई और अपने पिता को इलाज के लिए जरुरी इंतजाम करने को कहा.

वकील प्रदीप राणा ने आगे कहा कि घटना के दस घंटे के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई. आरोपी कोई अग्रिम जमानत नहीं मांग रही है, वो दस दिनों से हिरासत में है. उसे भागने का भी कोई खतरा नहीं है, उसने जांच में भी सहयोग किया है. उसके मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. वहीं, गगनप्रीत की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी के घर से एम्स अस्पताल न्यूलाईफ के मुकाबले नजदीक था. दुर्घटना में गोल्डन आवर का सिद्धांत होता है और जल्दी चिकित्सा देना होता है.

वकील अतुल श्रीवास्तव ने आगे कहा कि अस्पताल ने जो दस्तावेज बनाए थे उसमें समय का कोई उल्लेख नहीं है. आरोपी की ओर से किया गया फोन पुलिस को सूचना देने के मकसद से नहीं, बल्कि घटना की सूचना देने की नीयत से था. अस्पताल से जिसने पुलिस को फोन किया उसने कहा कि एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि एक घायल है. आरोपी साउथ दिल्ली में छह सालों से रह रही हैं और उन्हें इलाके के अस्पतालों की पूरी जानकारी थी. आरोपी का मकसद घायल को बचाना नहीं बल्कि खुद को कानूनी प्रक्रियाओं से बचाना था.