BMW कार हादसा: आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है.

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 4:22 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू कांड मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. कोर्ट आज ही गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर फैसला भी सुनाने वाला है.कोर्ट ने गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर 25 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट में गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वकील की दलील

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों को देखा था. सुनवाई के दौरान गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वकील प्रदीप राणा ने कहा कि आरोपी की मंशा गलत नहीं थी. गगनप्रीत कौर ने वेंकटेश्वर अस्पताल को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. गगनप्रीत कौर ने पीसीआर को भी फोन किया. यहां तक कि आरोपी घायलों को न्यूलाईफ अस्पताल लेकर गई और अपने पिता को इलाज के लिए जरुरी इंतजाम करने को कहा. उन्होंने कहा कि घटना के दस घंटे के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई. प्रदीप राणा ने कहा कि आरोपी कोई अग्रिम जमानत नहीं मांग रही है, वो दस दिनों से हिरासत में है. उसे भागने का भी कोई खतरा नहीं है. उसने जांच में सहयोग भी किया है. उसके मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत की जमानत याचिका का किया विरोध

गगनप्रीत की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी के घर से एम्स अस्पताल न्यूलाईफ के मुकाबले नजदीक था. उन्होंने कहा कि दुर्घटना में गोल्डन आवर का सिद्धांत होता है और जल्दी चिकित्सा देना होता है. उन्होंने कहा कि अस्पताल ने जो दस्तावेज बनाए थे उसमें समय का कोई उल्लेख नहीं है.

उन्होंने कहा आरोपी की ओर से किया गया फोन पुलिस को सूचना देने के मकसद से नहीं बल्कि घटना की सूचना देने की नीयत से था. अस्पताल से जिसने पुलिस को फोन किया उसने कहा कि एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि एक घायल है. अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी साउथ दिल्ली में छह सालों से रह रही हैं और उन्हें इलाके के अस्पतालों की पूरी जानकारी थी. आरोपी का मकसद घायल को बचाना नहीं बल्कि खुद को कानूनी प्रक्रियाओं से बचाना था.

क्या था पूरा मामला

बता दें कि कोर्ट ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दिया था. 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू हादसा हुआ था. हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई थी. इस हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.

गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि वो कार चला रही थीं. दिल्ली पुलिस ने 15 सितंबर को गगनप्रीत कौर गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया था.

