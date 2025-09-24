ETV Bharat / state

BMW हादसा केस में आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई कल, दिल्ली पुलिस से सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य तलब

एडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर कल यानि 25 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू कांड मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों को पेश करने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान आरोपी महिला के वकील ने कहा
सुनवाई के दौरान गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वकील प्रदीप राणा ने कहा कि आरोपी की मंशा गलत नहीं थी. गगनप्रीत कौर ने वेंकटेश्वर अस्पताल को फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. गगनप्रीत कौर ने पीसीआर को भी फोन किया. यहां तक कि आरोपी ने घायलों को न्यूलाईफ अस्पताल लेकर गई और अपने पिता को इलाज के लिए जरुरी इंतजाम करने को कहा.

उन्होंने कहा कि घटना के दस घंटे के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई. राणा ने कहा कि आरोपी कोई अग्रिम जमानत नहीं मांग रही है, वो दस दिनों से हिरासत में है. उसे भागने का भी कोई खतरा नहीं है. उसने जांच में सहयोग भी किया है. उसका मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

दिल्ली पुलिस के आरोप
गगनप्रीत की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी के घर से एम्स अस्पताल न्यूलाईफ के मुकाबले नजदीक था. उन्होंने कहा कि दुर्घटना में गोल्डन आवर का सिद्धांत होता है और जल्दी चिकित्सा देना होता है.

उन्होंने कहा कि अस्पताल ने जो दस्तावेज बनाए थे उसमें समय का कोई उल्लेख नहीं है. उन्होंने कहा आरोपी की ओर से किया गया फोन पुलिस को सूचना देने के मकसद से नहीं बल्कि घटना की सूचना देने की नीयत से था. अस्पताल से जिसने पुलिस को फोन किया उसने कहा कि एक मरीज की मौत हो चुकी है जबकि एक घायल है.

'आरोपी का मकसद घायल को बचाना नहीं, कानूनी प्रक्रिया से बचना था'
अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी साउथ दिल्ली में छह सालों से रह रही हैं और उन्हें इलाके के अस्पतालों की पूरी जानकारी थी. आरोपी का मकसद घायल को बचाना नहीं बल्कि खुद को कानूनी प्रक्रियाओं से बचाना था.

बता दें कि कोर्ट ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दिया था. 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू हादसा हुआ था. हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई थी. इस हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.

गनप्रीत कौर पर आरोप है कि वो कार चला रही थीं. दिल्ली पुलिस ने 15 सितंबर को गगनप्रीत कौर गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया था.

