जयपुर: भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र की ओर से शुक्रवार से तीन दिवसीय बीएमकॉन (BMCON-9) की शुरुआत होगी. कांफ्रेंस में देशभर से 300 से अधिक कैंसर विशेषज्ञ, ब्लड कैंसर के जांच एवं उपचार की नवीनतम पद्धतियों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे.

बीएमकॉन 2025 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री डॉ उपेन्द्र शर्मा ने बताया कि ब्लड कैंसर के उपचार से संबंधित देश-विदेश में कई तरह के अनुसंधान चल रहे हैं. इसके साथ ही कई तरह की नवीनतम उपचार पद्धतियों का उपयोग चुनिन्दा सेंटर्स पर किया जा रहा है. इन अनुसंधान, पद्धतियों और चुनौतियों पर चर्चा के लिए बीएमकॉन-9 का आयोजन किया जा रहा है. ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट सेक्रेट्री डॉ प्रकाश सिंह शेखावत ने बताया कि तीन दिवसीय इस कांफ्रेंस के पहले दिन चार वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा. वर्कशॉप 15 अगस्त को चिकित्सालय परिसर में आयोजित होगी जिसमें पैथोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ ही हैंड्सऑन ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी.

ट्रेनिंग सेशन होंगे आयोजित: इस मौके पर मॉलिक्युलर पैथोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री, स्टेम सेल हार्वेस्टिंग, इम्यूनो हीमेटोलॉजी विषय पर वर्कशॉप आयोजित होगी. पैथॉलिजस्ट डॉ शशि बंसल एवं डॉ रिचा गुप्ता के निर्देशन में आयोजित होने वाली इस वर्कशॉप में देशभर से विषय विषेषज्ञों के साथ ही मेडिकल स्टूडेंटस पार्ट लेंगे और ट्रेनिंग सेशन आयोजित होंगे. कांफ्रेंस में वर्कशॉप और सेशन के साथ ही क्विज का भी आयोजन किया जाएगा. इसमें कार-टी सेल थेरेपी, माइलोमा, सीएलएल, लिम्फोमा और पीडियाट्रिक हिमेटोलॉजी सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी.