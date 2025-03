ETV Bharat / state

जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 10 घायल, महिलाएं भी हुई चोटिल - 10 INJURED IN CLASH IN TWO GROUPS

अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे घायल ( ETV Bharat Sirohi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Mar 25, 2025, 8:09 PM IST

सिरोही: जिले के स्वरुपगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई. देखते ही देखते दो पक्ष एक-दूसरे पर लाठियां बरसाने लगे. आपसी मारपीट में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अस्पताल स्वरुपगंज लाया गया. जहां दोनों पक्षों के घायलों का उपचार करवाया गया. थानाधिकारी कमलसिंह ने बताया कि स्वरूपगंज में नेशनल हाइवे सर्विस रोड स्थित दो पक्षों में लम्बे समय से जमीनी विवाद चल रहा है. जिसको लेकर मंगलवार को दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. घटना की सूचना मिलते ही स्वरूपगंज थाना पुलिस मय टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को मौके से हटा कर घायलों को अस्पताल लाया गया. घटना में महिलाओं सहित 10 लोग घायल हो गए. एएसआई वीरेंद्र टांक ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों के 4 लोगों को फिलहाल शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया है. जिसमें एक पक्ष के तीन व दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति शामिल है. दोनों पक्षो के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद है.