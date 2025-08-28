रामनगर: नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र के ग्राम बेड़ाझाल में गुरुवार की सुबह दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने तलवार से दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.



सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस संघर्ष में दोनों पक्षों के दो लोग घायल हुए. गंभीर रूप से घायल जीतपाल सिंह की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष के विक्रम सिंह का उपचार रामनगर अस्पताल में चल रहा है.



घटना का विवरण: गांव निवासी दीपक कुमार ने बताया गुरुवार सुबह उसके पिता जीतपाल सिंह अपने खेत से लौट रहे थे. तभी गांव के ही विक्रम सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे. आरोप है कि इस दौरान जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने अचानक तलवार से हमला कर जीतपाल सिंह को लहूलुहान कर दिया. दीपक ने कहा यह विवाद कोई नया नहीं है. इसके पहले भी उसके पिता पर हमला किया गया था. उसके अनुसार, जीतपाल ने गांव की कुछ जमीन ठेके पर ली थी.



गांव में तनाव, पुलिस सक्रिय: घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है. पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है. दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है. रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में सख्ती बरती जा रही है. जिससे स्थिति नियंत्रण में रहे. उन्होंने कहा फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी, मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने घायलों की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी है.



परिजनों का आरोप: घायल जीतपाल सिंह के बेटे दीपक ने बताया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उसके पिता पर हमला किया है. उसने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में रामनगर क्षेत्र में आपसी रंजिश और जमीन विवादों को लेकर कई बार मारपीट और झगड़े की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

