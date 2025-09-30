ETV Bharat / state

बिहार के मां मुंडेश्वरी मंदिर में दी जाती है बकरों की रक्त विहीन बलि, नवरात्रि में देश-विदेश से पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु

बिहार में माता मुंडेश्वरी मंदिर में रक्त विहीन बलि की अनोखी प्रथा चली आ रही है. मन्नत पूरी होने पर दी जाती है बाली. पढ़ें-

Maa Mundeshwari
मां मुंडेश्वरी मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2025 at 2:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड में पावरा पहाड़ी पर स्थित माता मुंडेश्वरी मंदिर देश का एक अनोखा और प्राचीन मंदिर है. माना जाता है कि यह मंदिर 625 ईसा पूर्व का है और यह भारत का पहला अष्टकोणीय मंदिर है. यहां महा मंडलेश्वर शिव परिवार विराजमान है, जो इस मंदिर को और भी खास बनाता है. देश-विदेश से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं और इसकी महिमा की चर्चा हर ओर होती है.

रक्त विहीन बलि की अनोखी प्रथा: माता मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे खास बात यहां की रक्त विहीन बलि की प्रथा है. यहां मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु बकरे को मंदिर लाते हैं. विधिवत पूजा-अर्चना के बाद बकरे को माता के चरणों में लेटाया जाता है, जिससे वह मूर्छित हो जाता है. पुजारी द्वारा चावल और फूल के अक्षत छिड़कने पर बकरा फिर से जीवित हो जाता है. इसके बाद श्रद्धालु बकरे को अपने घर ले जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि यह प्रथा भारत में कहीं और नहीं देखी जाती है.

मंदिर में रक्त विहीन बलि की अनोखी प्रथा (ETV Bharat)

नवरात्रि में श्रद्धालुओं का मेला: शारदीय और चैत्र नवरात्र में माता मुंडेश्वरी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर के पुजारी मुन्ना द्विवेदी के अनुसार, साल भर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में यह संख्या और बढ़ जाती है. मंदिर की महिमा और यहां की अनोखी प्रथा श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है. लोग यहां मन्नत मांगने और उसे पूरा होने पर धन्यवाद देने आते हैं.

"यह मंदिर 625 ईसा पूर्व का है, अष्टकोणीय है और कैमूर जिले के भगवानपुर के पावरा पहाड़ी पर स्थित है. यहां साल भर श्रद्धालु आते हैं और नवरात्र में लाखों की भीड़ जुटती है. महा मंडलेश्वर शिव परिवार विराजमान है. चावल-फूल से रक्त विहीन बलि की अनोखी प्रथा है."-मुन्ना द्विवेदी, मुंडेश्वरी मंदिर के पुजारी

Maa Mundeshwari
माता मुंडेश्वरी मंदिर में अनोखी प्रथा (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की आस्था और अनुभव: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से आए गौरव और वर्षा ने बताया कि वे कई वर्षों से माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं. उनके अनुसार, माता के दरबार में मांगी गई मन्नत अवश्य पूरी होती है. वे अपने परिवार के साथ दो बार मंदिर आ चुके हैं और यहां उन्हें अपार शांति मिलती है. इसी तरह, कैमूर के रामगढ़ निवासी अजय कुमार सिंह ने बताया कि उनकी मन्नत पूरी होने पर वे बकरे के साथ माता के दरबार में पहुंचे और भविष्य में भी दर्शन के लिए आते रहेंगे.

"बहुत समय से हम लोग आ रहे हैं. माता मुंडेश्वरी की महिमा सुनी थी कि उनके दरबार में जो मन्नत मांगते हैं, वह पूरी होती है. अब तक पूरे परिवार के साथ दो बार मंदिर आए हैं, बहुत शांति मिली."-गौरव कुमार, श्रद्धालु, यूपी

Maa Mundeshwari
माता मुंडेश्वरी मंदिर में रक्त विहीन बलि (ETV Bharat)

मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था: नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है. मंदिर परिसर में 25 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है. साथ ही, पुलिस बल और स्काउट गाइड की तैनाती रहती है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो. यह व्यवस्था मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है.

मंदिर का ऐतिहासिक महत्व: माता मुंडेश्वरी मंदिर न केवल धार्मिक, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है. 625 ईसा पूर्व का यह अष्टकोणीय मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है. यहां विराजमान महा मंडलेश्वर शिव परिवार और रक्त विहीन बलि की प्रथा इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है. यह मंदिर बिहार के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है.

Maa Mundeshwari
अनोखा और प्राचीन मंदिर (ETV Bharat)

नए कार्य की शुरुआत माता के आशीर्वाद से: माता मुंडेश्वरी के दर्शन की महिमा इतनी है कि श्रद्धालु अपने नए कार्य की शुरुआत से पहले यहां दर्शन करना शुभ मानते हैं. यहां की अनोखी प्रथा और माता की कृपा श्रद्धालुओं को बार-बार इस मंदिर की ओर खींच लाती है. नवरात्र में यहां का माहौल और भी भक्तिमय हो जाता है, जब लाखों लोग माता के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने पहुंचते हैं.

ये भी पढ़ें-

बिहार के इस सिद्धपीठ में महिलाओं की भरती है सूनी गोद, अंग्रेज भी टेकते थे मत्था

बिहार की मां तारा देवी की अद्भुत है महिमा, कभी भरता नहीं है हवन कुंड

For All Latest Updates

TAGGED:

MAA MUNDESHWARI TEMPLE IN KAIMURBLOODLESS SACRIFICEमां मुंडेश्वरी मंदिरनवरात्रि 2025MAA MUNDESHWARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव 2025 में बागी बढ़ाएंगे सियासी दलों की टेंशन, 2020 में इन सीटों पर बिगाड़ा था खेल

'बिहार में 160 सीटों के साथ बनेगी सरकार', अमित शाह ने NDA की 65 सीटें कम क्यों कर दी?

'तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के अगले CM', RJD प्रदेश अध्यक्ष का दावा- 10 दिनों में हो जाएगा सीट बंटवारा

25 साल से नहीं मिली जीत, फिर से मैदान में उतरेंगे 'लालू प्रसाद यादव', इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.