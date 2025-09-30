ETV Bharat / state

बिहार के मां मुंडेश्वरी मंदिर में दी जाती है बकरों की रक्त विहीन बलि, नवरात्रि में देश-विदेश से पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु

मां मुंडेश्वरी मंदिर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 30, 2025 at 2:13 PM IST 4 Min Read