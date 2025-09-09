ETV Bharat / state

मनमर्जी से नहीं कर सकेंगे ब्लड डोनेट, मध्य प्रदेश सरकार रखेगी पैनी नजर

ब्लड डोनेशन के पहले जान लें सरकार की नई व्यवस्था, मध्यप्रदेश में ब्लड डोनर्स का रखा जाएगा पूरा रिकॉर्ड

Blood donation new rules
मनमर्जी से नहीं कर सकेंगे ब्लड डोनेट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 2:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : अगर आप दूसरों की मदद के लिए साल में कई बार ब्लड डोनेट करते हैं, तो जल्द ही ब्लड डोनेट करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. मध्यप्रदेश में सभी ब्लड डोनर का रिकॉर्ड तैयार किए जाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए जल्द ही सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसमें ब्लड डोनेट करने वालों का पूरा रिकॉर्ड जैसे उनका नाम, पता, ब्लड का प्रकार और कितनी बार ब्लड डोनेट किया गया, इसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ब्लड डोनर तभी ब्लड डोनेट कर पाएगा जब उसका वैरीफिकेशन हो जाएगा.

आखिर क्यों शुरू हो रहा रजिस्ट्रेशन?

दुर्घटना में घायल या अन्य बीमारी के समय जब भी ब्लड की जरूरत होती है तो मरीज के ब्लड के मैचिंग के ब्लड की जरूरत होती है. यह या तो मरीज के परिजन द्वारा कोई अन्य व्यक्ति द्वारा डोनेट किया जा सकता है. यदि मैचिंग का ब्लड नहीं मिलता तो यह ब्लड बैंक से लिया जा सकता है, लेकिन इसके बदले ब्लड डोनेट करना होता है. यह मरीज के परिजन या कोई भी और कर सकता है. एक बार ब्लड डोनेट करने के तीन माह बाद ही ब्लड डोनेट किया जा सकता है. लेकिन ब्लड डोनेट करने के नाम पर भी गड़बड़ी सामने आ रही है.

Blood donation rule in MP
जानें ब्लड डोनेशन को लेकर नए नियम (Etv Bharat)

नशा करने वाले या अन्य पैसों के लिए लोग साल में कई बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं. इसके चलते रक्त सभी जरूरी फैक्टर पूरे नहीं होती. वहीं, सरकार के पास अभी तक कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है कि प्रदेश में किस ग्रुप के कितने ब्लड डोनर एक्टिव हैं.

प्रदेश में करीब 165 ब्लड बैंक

मध्यप्रदेश में ब्लड बैंकों की संख्या देखें तो यह करीबन 165 है. प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 5 बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ब्लड बैंक मौजूद हैं. इसके अलावा प्रदेश के 38 जिला अस्पतालों में भी ब्लड बैंक की सुविधा मौजूद है. वहीं, 4 सिविल हॉस्पिटल, केन्द्र सरकार के 4 ब्लड बैंक, रेड क्रॉस के 4 और निजी ब्लड बैंक की संख्या करीबन 70 है.

अब क्या होने जा रही है व्यवस्था?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव बताते हैं, ''अब सभी ब्लड डोनर का रिकॉर्ड तैयार करने का काम किया जाएगा. इसके लिए प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों का ऑटोमेशन किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है. मध्यप्रदेश देश में इस तरह की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य होगा. हालांकि, अभी इसकी शुरूआत प्रदेश के खरगौन, शहडोल और उज्जैन से की जा रही है. धीरे-धीरे इसे प्रदेश के सभी जिलों में अनिवार्य किया जाएगा. अब जानते हैं कि इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

ओटीपी से होगा वैरीफिकेशन

  • इसमें सबसे पहले ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने वाले रक्तदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
  • इसके लिए ब्लड डोनर का आधार नंबर के जरिए संबंधित के मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड किया जाएगा.
  • नंबर रजिस्टर्ड होते ही, डोनर के पास इसका ओटीपी आएगा. ओटीपी के जरिए डोनर का वैरीफिकेशन होगा.
  • इसके साथ ही डोनर का रिकॉर्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में इसका रिकॉर्ड तैयार होगा.
  • रिकॉर्ड से डोनर की हेल्थ स्टेटस भी पता चलेगा कि कहीं डोनर किसी गंभीर बीमारी जैसे एड्स या हैपेटाइटिस से पीड़ित तो नहीं है.
  • डोनर जब भी ब्लड डोनेट करेगा तो यह पता चल सकेगा कि उसने आखिरी बार कब रक्त दान किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWSBLOOD DONATION NEW RULESBLOOD DONORS RECORD MPMOHAN YADAV GOVTBLOOD DONATION RULE IN MP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा बड़वानी का गांव, झोली में भरकर अस्पताल जा रहे मरीज

आगे मेडिकल स्टोर, पीछे चल रहा था अवैध धंधा, सिंगरौली में मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई

सिंगरौली रेलवे स्टेशन में महिला से दुष्कर्म, पार्किंग कर्मी जबरन घुसा था शौचालय में

शाम होते ही आसमान में मंडराने लगते हैं ड्रोन, एमपी-यूपी बॉर्डर पर लोगों में दहशत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.