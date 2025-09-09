ETV Bharat / state

मनमर्जी से नहीं कर सकेंगे ब्लड डोनेट, मध्य प्रदेश सरकार रखेगी पैनी नजर

भोपाल : अगर आप दूसरों की मदद के लिए साल में कई बार ब्लड डोनेट करते हैं, तो जल्द ही ब्लड डोनेट करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. मध्यप्रदेश में सभी ब्लड डोनर का रिकॉर्ड तैयार किए जाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए जल्द ही सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसमें ब्लड डोनेट करने वालों का पूरा रिकॉर्ड जैसे उनका नाम, पता, ब्लड का प्रकार और कितनी बार ब्लड डोनेट किया गया, इसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ब्लड डोनर तभी ब्लड डोनेट कर पाएगा जब उसका वैरीफिकेशन हो जाएगा.

आखिर क्यों शुरू हो रहा रजिस्ट्रेशन?

दुर्घटना में घायल या अन्य बीमारी के समय जब भी ब्लड की जरूरत होती है तो मरीज के ब्लड के मैचिंग के ब्लड की जरूरत होती है. यह या तो मरीज के परिजन द्वारा कोई अन्य व्यक्ति द्वारा डोनेट किया जा सकता है. यदि मैचिंग का ब्लड नहीं मिलता तो यह ब्लड बैंक से लिया जा सकता है, लेकिन इसके बदले ब्लड डोनेट करना होता है. यह मरीज के परिजन या कोई भी और कर सकता है. एक बार ब्लड डोनेट करने के तीन माह बाद ही ब्लड डोनेट किया जा सकता है. लेकिन ब्लड डोनेट करने के नाम पर भी गड़बड़ी सामने आ रही है.

जानें ब्लड डोनेशन को लेकर नए नियम (Etv Bharat)

नशा करने वाले या अन्य पैसों के लिए लोग साल में कई बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं. इसके चलते रक्त सभी जरूरी फैक्टर पूरे नहीं होती. वहीं, सरकार के पास अभी तक कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है कि प्रदेश में किस ग्रुप के कितने ब्लड डोनर एक्टिव हैं.