धमतरी जिला जेल में रक्तदान शिविर, छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष पर किया गया आयोजन
रक्तदान शिविर जेल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने ब्लड डोनेट किया.
धमतरी: जिला जेल में 5 साल बाद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. जेल अधीक्षक एनके डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर यह शिविर का आयोजन किया गया. ब्लड डोनेशन कैंप में आधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया.
जिला जेल में रक्तदान शिविर का आयोजन: जिला जेल अधीक्षक एनके डहरिया ने बताया कि जिला जेल में ब्लड डोनेशन कैंप का का आयोजन किया गया. जिला अस्पताल के सौजन्य से रक्तदान शिविर लगाया गया. दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य अपने स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है. इस मौके पर प्रदेश भर में कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. जेल अधीक्षक ने बताया कि शासन से हमें निर्देश मिला था कि जिला जेल में समाज हित को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए. शासन से मिले दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमने ये शिविर का आयोजन किया. कुल 10 अधिकारियों और कर्मचारियों ने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया.
रक्तदान करने का उद्देश्य यह है कि आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की आपूर्ति हो सके, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं, बीमारी जैसी समस्यायों में मरीजों को खून की कमी होती है. ऐसे में मानव धर्म का काम है रक्तदान करना. इस प्रकार के काम करने से आत्म संतुष्टि मिलती है. भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम हम करते रहेंगे. पिछले चार-पांच सालों में पहली बार रक्तदान शिविर आयोजित हुआ है: एनके डहरिया, जिला जेल अधीक्षक, धमतरी
रक्तदान है महादान: रक्तदान शिविर को सफल बनाने में डाॅ. आदित्य सिन्हा, पैथोलाॅजिस्ट, करिश्मा तुरिया, स्टाॅफ नर्स, उमाकांत वैद्य, मेडिकल लैब टेक्नोलाॅजिस्ट, गितेन्द्र साहू, मेडिकल लैब शिविर टेक्नोलाॅजिस्ट, सोहन लाल, लैब असिस्टेन्ट, प्रीति साहू, लैब अटेण्डेन्ट,पूजा गायकवाड, ब्लड बैंक काउन्सलर एवं अमृता पटेल समेत कई लोग शामिल रहे.
रक्तदान से होने वाले फायदे
जरुरतमंद की बचती है जान: रक्तदान से जहां लोगों को नया जीवन मिलता है वहीं रक्तदान करने वाले के शरीर में नया खून भी बनता है.
समाज के लिए काम करने का मिलता है मौका: नियमित रुप से रक्तदान करने जरुरतमंदों को खून की कमी नहीं होती. समय पर सभी ब्लड ग्रुपों के खून अस्पतालों और ब्लड बैंकों में अपलब्ध होते हैं.
